半夜送外賣　升降機門打開驚見「詭異一幕」　女保安反應細思極恐

事情是這樣的。我是一名全職外賣員，專跑半夜……



文：Hong Sin Chen（發表於靈異公社）

兩個多月前某天午夜，約0130左右接到一張送往錦新大樓（台北知名「猛鬼大廈」）的訂單，應該大部分人都了解此大樓的故事，但為了錢還是硬著頭皮去了。

以台北最著名凶宅錦新大樓為題材的電影《鬼們之蝴蝶大廈》（宣傳海報）

發生過無數駭人慘劇 樓內藏「百人神主牌」（點圖放大看更多《鬼們之蝴蝶大廈》劇照，慎入）：

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到了大樓，客戶位於12樓，我搭乘2號電梯按下12樓按鈕，進電梯不久開始嚴重抖動，按鈕的燈提示我已到達12樓，事件由此開始。

電梯門始終不開並且上下震動，不到一分鐘電梯快速墜落，卡在6樓（6樓按鈕燈亮起），門還是沒打開。

此時我瘋狂按緊急鈴和1樓按鈕，還沒反應過來，電梯恢復正常慢慢往1樓移動，但電梯卻停在了B1。

此時已經全身發麻無力，電梯門打開了，但映入眼簾的是一面白牆，也就是封在電梯門口的！

示意圖（pawel-czerwinski/unsplash）

我閉上眼睛，感覺到了門關閉，並且向上移動，安全到了1樓，門打開是管理員大姐，我馬上將剛遇到的狀況和大姐傾訴，但大姐一副習以為常的態度要我搭別台電梯上去……

打給了客戶，客戶答：

你都遇到這樣的事情，我怎麼敢下去拿？

我還是坐了別台電梯，安全送達了。親身經歷，絕無編假誇大。

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