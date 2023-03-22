【堅恐怖】只有B2嘅大廈　電梯竟自己落到B4　關門前突有隻手擋住

「電梯」不止是載送人們上下樓層的工具，有人覺得也是連結陰陽界的橋樑之一。



而關於電梯的靈異傳聞，和都市傳說並不少，但你可曾親身經歷過？

一位王姓網友，便在靈異公社跟大家分享了他的親身經歷……

明明按了1樓 電梯卻不停下降 直到漆黑一片的B4……（點圖放大閱讀）：

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「中學的時候，有一陣子我很常跑去一個朋友家，每個星期會去兩三天那種，而且都是他主動找我去玩。去他家就是玩電腦、看小說，家人也都蠻熟了。對家裡的老媽只要報備一聲，她便會放心讓我待下，畢竟朋友是全學年前十的學霸，功課他也是時常會教我，老媽對我這個好朋友也是相當喜歡。」

「有一次不小心玩得太晚，一般我大概七點就會回家，那一次朋友爸爸也發現晚了，就問我要不要吃個東西再回家。他爸爸真的很酷，懂得我們小孩子的所有話題，遊戲、電影、漫畫他居然都知道。我會常常往他家裡跑，可能也是為了『體驗一下』不曾有過的父愛這種自欺欺人的心態。」

「那時候是暑假，所以隔天不用擔心上課，由於也不是第一次，所以我很開心地留下來，這次居然留到了九點。他的爸爸照常問我需不需要開車載我回家，我也照常回答不需要，不太希望麻煩對方的父親，並藉口說老媽會來載我。然後我就離開了，儘管這麼說，但我每次都會走半小時回家，很喜歡享受這種漫步回家走在城市燈火中的感覺。」

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「我記得他們家住在4樓，地下停車場僅到B2，他爸偶爾會載著我們一群同學出去，所以我對他們家樓層分佈也不陌生。那一次，我一如既往的按下1F的按鈕，隨著門關上，電梯也緩緩向下。」

「但那一次，感覺4樓到3樓停了比平常還要久，然後就很順的往1樓去了，我也沒有多想什麼。但電梯經過了1樓，往B1去了，我想著可能是有人剛停好車要上來，我也沒放在心上。電梯在B1停下，門打開，但外面沒有人。我四周看了看，確定沒人之後，按下了1F。」

「但電梯卻繼續往下走，來到了B2，此時的我還是覺得沒什麼問題。看著眼前好幾排的車子，確定還是沒人後，我再次關門，按下了1F。奇怪的事情來了，他家只有B2，但這次電梯顯示到了B3，並且停在那裡十來秒。我開始感覺很奇怪，我看著電梯的按鈕，上面只有到B2，怎麼會有B3？在我感覺奇怪的時候，電梯往B4去了……」

「打開門後我有點慌張，因為B4沒有燈光，連緊急逃生都沒有看到，我按著電梯門，慢慢地探出頭左右看了一下，並看往樓梯方向（樓梯就在電梯出來後右側），發現那邊居然是沒有樓梯的。仔細再看了一下，明明沒有任何燈光的地方卻隱隱透出一點像電影裡常出現的那種紫色卻非常黯淡的光。周圍沒有門，也沒有東西，非常乾淨且安靜的一條走廊，幾乎沒有能見度的情況下我什麼都沒看到。」

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「我開始有些害怕，我進到電梯一直按1F，卻一直沒有反應，按關門也是沒有關上。正在害怕時，突然有一個男子把手伸進電梯門，擋住了防夾開關，然後一頭探進來，並站到我旁邊。我悄悄看他一眼，他面無表情直視前方，氣氛非常尷尬且詭異。然後他也沒按開關，門突然就關上了，然後我就看著電梯緩緩往上，來到了B3。門緩緩打開，那個男子出去了，我基於好奇，還是探了一下頭，B3的裝潢跟B4一樣，那個男子頭也不回的走入黑暗。然後電梯再次關上，我拼命的按1F。」

「幸運的是這次電梯停在了1樓，門打開的一瞬間，我看到外面馬路的來往車輛以及燈火通明的大樓。我終於鬆了口氣，看著對我面露微笑的管理員大叔，我還是問了這棟地下室有幾樓。他不假思索的回答『只有地下兩層而已喔』，這句話小時候聽起來沒什麼，長大後回想，大概是大叔不想嚇到我，所以作了些隱瞞吧？我本來想說什麼，但後來還是想說算了，跟大叔道別後我便走回家。」

「過了一段時間，某次那朋友約我早上去他家玩，有兩三個朋友會去，我欣然答應。那次我提前先到，我還是檔不住好奇心，我往電梯右側的樓梯走了下去。到了B1後我有點緊張 ，但我看到有人在停車，也有幾個人在旁邊聊天，我才稍稍放心。然後我往B2走，B2也是一如往常，不算昏暗的燈光，還有一兩輛剛發動離去的汽車背影。」

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「但奇怪的是，右側沒有樓梯，樓梯只到B2就沒有了。我試著進到停車場內部四處尋找，但沒有任何向下的樓梯了。我走進電梯再次確認，依舊是只到B2。那天之後，我還是會經常去他家玩，但如果太晚了，我就不會再坐電梯了。」

恐怖的經歷，讓許多網友都毛骨悚然：「有恐怖到」、「太可怕了吧」、「好嚇人的經歷」、「好有畫面」。

也有人分享自身碰過類似的事件：「我也坐過一次類似，我以前兼職上班的書局，電梯明明就只有B1的選項，但是電梯卻到了B2，不過一開門是一堵磚牆，有一點點害怕，然後趕快按回樓上，之後就盡量不偷懶，都走樓梯了。」

亦有人表示：「聽說電梯也是通往其他平行時空的一個橋樑，我曾夢過自己搭電梯，電梯在山壁上橫向移動，經過一陣劇烈的搖動，門開了，卻是30多年前的世界、老舊的商場陳設……我也看到了幼稚園的自己。後來進電梯，又一陣劇烈搖動，我從床上醒來回到現實了。這夢是我好幾年前作的，現在還記憶猶新，還有台中一廣美樂地KTV電梯鬼故事都市傳說也很精彩。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】