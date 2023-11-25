真．恐怖升降機｜按鈕旁竟寫住「呢行字」 嚇窒外賣員：我行樓梯
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
外賣員要接觸許多不同的人，經常遇到一些奇聞軼事。
近日，有台灣外賣員在「外送員的奇聞怪事」分享自己在北市內湖一大樓看到的超老舊升降機，然而細看升降機按鈕旁的一行字後，讓他忍不住大呼「不敢搭」！
點圖看看相關照片及其他網友反應：
+13
一名外賣員在「外送員的奇聞怪事」分享，自己在上班時拍下的兩張照片，圖中大樓牆壁龜裂，升降機的樓層顯示器與按鈕都散發濃濃的老舊氣息。
細看升降機按鈕旁，竟還有一行手寫字：「限乘3人，超重會停機受困。」
第一次看到這麼破舊的升降機，讓原PO表示：「沒有不想，只有不敢，客人說他們也不敢搭。」
【延伸閱讀】只有B2嘅大廈 電梯竟自己落到B4 關門前突有隻手擋住（點圖放大閱讀）：
+31
照片曝光，許多網友表示自己寧願爬樓梯，「這升降機應該有40歲了吧」、「晚上明明外賣員一個人進去，結果超重怎麼辦」、「我甘願爬樓梯了，我不想後面都不用送」、「可以餐進人不進嗎？」、「還是乖乖爬樓梯吧」。
還有網友看到此景象，聯想到恐怖電影與遊戲，「像《生化危機》的升降機，會有喪屍突然跑出來」、「這個很像恐怖遊戲會出現」、「打開有喪屍跑出來」、「絕對是電影場景」。
【延伸閱讀】鬼月怪事｜每逢農曆七月升降機竟自動這樣做 不少網民有類似經驗（點圖放大閱讀）：
+14
日本怪談｜青年好心收留女人偶後怪事頻生 丟掉竟再出現還咬傷他【細思極恐】阿媽分享旅遊相 台女一望極驚慌 網友睇完都話頭暈台極惡兇宅：經紀被推下樓梯 睇樓客嚇到爬地走 買家隔年車禍亡大馬喃嘸師傅工作揭秘：破地獄原來好考腰力 驅鬼時絕不能講大話日本5大猛鬼禁地：過隧道車上多咗個人 最恐怖7人組遇上必死無疑台女半夜聽見房外有陌生人喃喃自語超驚嚇 門縫偷看真相出乎意料
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】