移民加拿大後悔？港男回港羨慕朋友升職　頓覺工作失方向好迷茫

【移民加拿大／移民須知／回流】不少人移民海外，但未必人人如意。有移民加拿大的港男早前在網上發文，指自己移居加拿大2年，用Stream B（加拿大1年工作經歷）申請永居，在當地做回本行，生活品質不錯，但早前他返港探親，卻發現朋友在工作方面有清晰目標，升職、考牌「好有目標」，反觀自己「好似咩都冇，短期目標就係等PR（永居權）」，感覺好迷茫，更想過幾年後仍無方向，可能索性放棄移民回流香港，於是問網民集思廣益有何意見。



帖文引來不少網民熱議，「要搵錢要career path（職涯規劃），一律留喺香港」、「你自己本身無大志，無planning（計劃），留香港都一樣」、「諗返自己點解最初要去加拿大，諗清楚自己將來想點做，每個方向都有一條路，只係啲樹檔住你嘅視線」。



樓主移加2年，回港見朋友工作好有目標，反觀自己失方向感迷茫。（資料圖片）

港男移加2年工作方向感迷茫

有港男在連登上發文，題為「已移民，返完香港有感」，指自己在香港工作2年後移民加拿大，用「Stream B」（加拿大1年工作經歷）申請永居，現已在當地居住了2年。他可幸自己可在當地做回本行，「識到新朋友，六日都會約出去玩，生活品質算唔錯」。

留港朋友升職有目標 自覺好迷茫

而上月他移民後首次回港探親，與朋友詳談後，「發現佢哋對自己人生條路好清楚，特別係工作方面，升職、考牌，個個都好有目標」。但他回到加拿大後回想，「覺得自己好似咩都冇，短期目標就係等PR，而唔係講其他自己嘅嘢，但長遠嚟講，真係唔知點樣可以喺事業上增值自己」，讓他感到好迷茫，他甚至有點氣餒，「有時都會諗，如果過多幾年都無方向，會唔會索性放棄返香港算！」。

樓主問應否過幾年回港發展。（資料圖片）

網民：諗返自己點解要去加拿大

帖文引來不少網民議論紛紛，「要搵錢要career path（職涯規劃），一律留喺香港」、「諗返自己點解最初要去加拿大，諗清楚自己將來想點做，每個方向都有一條路，只係啲樹檔住你嘅視線」、「慢慢嚟，唔好亂，搵最好嘅朋友傾」。

有人認為「似係唔清楚自己可以點做多，見人哋咁明確就覺得香港好」、「你自己本身無大志，無planning（計劃），留香港都一樣」、「唔明你迷惘乜嘢，你唔打算結婚生仔，唔留畀下一代做咩要介意進修升職，搵幾多洗幾多咪去享受世界囉」。