中學生全身名牌吸煙衝紅燈　網民斥做「火車頭」　衝燈罰這麼多！

壞過凱婷！有港男於網上發文公審有穿着名牌服飾的中學生吸煙及衝紅燈，反諷道「真係型，依家啲中學生真幸福，自由度咁高」，網民亦批評該學生做「火車頭」，「唔理學唔學生，一路行一路食煙正X街」、「真係離晒譜，要我哋唔食煙嗰啲人一直聞你嗰啲臭煙味」、「無人想食二手煙」。有網民留意到學生全身穿着名牌，「中學生着Travis Scott AJ1（Nike球鞋）返學，應該貴過Miss阿Sir全身加埋」。



有港男於網上發文公審有中學生吸煙及衝紅燈。（Threads影片截圖）

中學生拿着香煙衝紅燈

樓主於Threads發文寫道，「校服西褲+食煙+耳環+balenciaga（巴黎世家）+衝紅燈，真係型，依家啲中學生真幸福，自由度咁高」。影片可見該學生穿着印有Balenciaga（巴黎世家）字眼的黑色短袖上衣、校服西褲、白襪、Nike（耐克）球鞋，揹着掛有公仔的adidas（愛迪達）書包，雙耳戴有耳環，全身都是名牌，甚為富貴。

有港男於網上發文公審有中學生吸煙及衝紅燈。（Threads影片截圖）

影片於長沙灣附近的東沙島街拍攝，當時行人過路交通燈正顯示為紅燈，未有車輛駛過，其他途人遵守交通規則等轉燈，該學生則右手拿着1支正燃點的香煙，步履急促、毫不猶豫地衝紅燈，其間有向左張望觀察有沒有車輛駛近，最後在消防栓及欄杆間側身「攝入」走上行人路。根據交通燈聲音，在學生踏上對面行人路後，行人過路交通燈就轉為綠燈。

港男於Threads發文寫道，「校服西褲+食煙+耳環+balenciaga（巴黎世家）+衝紅燈，真係型」。（Threads影片截圖）

網民斥學生做「火車頭」 迫途人吸二手煙

網民批評該學生吸煙及衝紅燈，「食煙去吸煙區或者企喺垃圾桶食，我行過都可以當我唔好彩，但一路行一路食嘅火車頭就X佢老X」、「食煙無乜問題，但唔好做火車頭」、「佢打扮成點都由得佢，衝紅燈真係唔係咁好」。

有網民指出，這類學生一直存在，「其實呢個年代已經少咗，早十幾年，網絡未咁普及，度度都有呢啲學生、街童，2025年搞到呢種學生好罕有咁」、「以前街童年代，人手一包煙仔，櫃桶一支喺張櫈拆出嚟嘅鐵通，成手紋身添」。

有港男於網上發文公審有中學生吸煙及衝紅燈。（Threads影片截圖）

有網民認為樓主理應即時勸阻，而非做「鍵盤戰士」，「係關心人就鼓起勇氣上去教育下佢。唔係影完人哋評頭品足打幾隻字放上網，扮咩關心人」、「佢錯就梗嫁啦，但點罰佢要諗下囉。你擺上網幫到件事咩，佢又唔知，你當面講佢起碼知」。

根據交通燈聲音，在學生踏上對面行人路後，行人過路交通燈就轉為綠燈。（Threads影片截圖）

衝紅燈違法罰2,000港元

根據《道路交通(交通管制)規例》第374G章，在交通燈控制的過路處的行人均須遵從交通燈的指示，任何人無合理辯解而違反法例，即屬犯罪，可處2, 000港元第一級罰款。