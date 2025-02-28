遊港震驚！小紅書男住5星級酒店　房內遇1事要賠$X萬慘了：怎辦？

【香港旅遊／酒店】住酒店遇到這事要賠近2萬元？有男住客於小紅書發相發文表示，他入住香港數碼港1家5星級酒店，沒想到浴室玻璃突然自爆：他當時因太晚不想麻煩換房，沒有向酒店報告，沒想到第2天被酒店職員指是他「撞爆」玻璃，要他賠償1.8萬港元，直指「現在搞得我精神恍惚……懷疑人生……擔心害怕」，遂發文求助。



事件引來網民熱議，不少人透過圖片分析玻璃是「自爆」還是被「撞爆」，「工程的小薯來了，個人認為看起來像自爆，不是人為，因為撞擊的時候應該中間會有個很明顯的圈 （我自己試過撞爆）」、「有標準蝴蝶紋，就是自爆的」。也有人指出酒店浴室玻璃自爆時有發生，「玻璃都有自爆的風險，你讓他證明是你砸的證據」、「這玩意真的會自己爆，我們社區開發商浴室配的品質不行，好多自爆的」。



另有網民建議樓主找經理及向酒店母公母投訴，樓主回覆表示「現在在進行了，謝謝你」。《香港01》記者已向相關酒店查詢，正等候回覆。



有男住客於小紅書發相發文表示，他入住香港數碼港1家5星級酒店，沒想到浴室玻璃突然自爆。（小紅書）

住5星級酒店突爆玻璃 小紅書男被索賠1.8萬元

住酒店突然爆玻璃，要如何處理？該男住客2月26日（星期三）於小紅書以「XXXX住酒店玻璃自爆要賠1w8（一萬八）？」為題發相發文，指他休息2天到香港數碼港某酒店住1晚，並且升級到最好的套房，惟晚上看電影回來卻發現「浴室玻璃自爆了」。

樓主稱，由於當時太晚不想換房，他沒有即時通知酒店，「連澡都沒敢洗」，詎料翌日酒店職員指是他「撞爆」玻璃，要求他賠償1.8萬港元。

鋼化玻璃呈蝴蝶裂紋 酒店稱被住客「撞爆」

從相片見到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」，但仍保持形狀，未有碎裂。樓主表示，這塊玻璃是「鋼化玻璃」，他不可能撞破，「這玩意不一看就是自爆的蝴蝶裂紋嗎？真的是有口難辯……酒店非說我自己撞的，玻璃表面連劃痕都沒有，如果我真的能撞碎鋼化玻璃，我應該去練相撲了」。

從相片見到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」。（小紅書）

從相片見到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」。（小紅書）

從相片見到，酒店浴室一塊坐地玻璃呈現「蝴蝶裂紋」。（小紅書）

樓主崩潰求助。（小紅書）

住客慘呻「精神恍惚」求助

樓主又說，事件導致他「精神恍惚……懷疑人生……擔心後（害）怕」，遂發文求助：「求助，請問一下廣大網友這玩意怎麼辦？」

網民分析玻璃「自爆」還是「撞爆」

網民看過帖文震驚，不少人從相片分析玻璃是「自爆」還是被「撞爆」，「工程的小薯來了，個人認為看起來像自爆，不是人為，因為撞擊的時候應該中間會個很明顯的圈（我自己試過撞爆）」、「有標準蝴蝶紋，就是自爆的」、「這玩意真的會自己爆，我們社區開發商浴室配的品質不行，好多自爆的」、「撞擊中間是一個點，自爆中間是對稱的。可以找人鑒定」、「蝴蝶紋即強化玻璃有雜質，是酒店浴屏的問題。要據理力爭」、「如果沒有撞擊，可能是安裝問題，應力到一定程度，爆裂」、「肯定檢測不出來啊都只能各執一詞」、「具體是外力還是自爆其實很難說，一般來說房間裡的內部玻璃不大可能自爆……畢竟沒有晝夜溫差和陽光直射」。

亦有網民建議樓主找經理及以電郵向酒店母公司投訴，「酒店裝修存在安全隱患差點危及住店旅客的人身安全，報警」、「玻璃都有自爆的風險，你讓他證明是你砸的證據」、「這麼危險應該他們賠你才對啊……太離譜了」。樓主回覆留言表示，「現在在進行了，謝謝你」。

網民認為，出事後應先通知酒店。（小紅書）

不過也有網民認為，出事後應先通知酒店，「人家懷疑是你弄壞的很正常，如果客人在房間發現有問題大概率會通知前台」、「正常程式是應該立即報給酒店，做好記錄的」、「玻璃突然自爆，正常都是會第一時間聯繫酒店，要求換房，因為怕被碎玻璃割傷。你沒有說，而是退房的時候被酒店發現的，事實怎麼樣誰也不知道，但是你肯定有所隱瞞」。