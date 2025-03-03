九巴壯男站上層通道！賴死唔走累停駛　霸氣婆婆1招解決震驚全網

乘搭巴士當然要遵守安全守則，包括不能站於上層通道！本港網絡流傳1段影片，指九巴車廂在上層滿座下，有1名健碩男子「賴死唔走」，堅持站在上層的通道，導致巴士無法開出要停駛。司機其後以普通話廣播作出勸喻，壯男始作勢慢慢走向樓梯，但最終坐在附近的婆婆霸氣站起來讓位，才能解決事件。



影片引來網民熱議，對事件結局感到驚，直斥壯男行為差劣，「老人家讓（位）俾佢，佢都好意思坐？」、「一個人有幾癈，面皮有幾厚先做得出」、「無賴」、「車長好有原則」。



本港網絡流傳影片，指九巴車廂上層滿座下，有壯男「賴死唔走」堅持站在上層通道，導致巴士無法開出要停駛。（影片截圖）

壯男站大巴上層「賴死唔走」

有網民於2月24日（星期一）於Facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載影片，留言「冇位咪落去囉，死都唔落搞到停車，最後竟然有人讓位畀佢，其實使乜讓佢啫」。

影片長約10秒，該輛九巴正往石硤尾消防局站方向行駛，上層已經滿座，惟有1名身型1健碩的男乘客一直站在上層通道不離開，導致巴士在馬路中停駛。

上層已滿座，惟有男乘客一直站在通道不離開，導致巴士在馬路中停駛。（影片截圖）

上層已滿座，惟有男乘客一直站在通道不離開，導致巴士在馬路中停駛。（影片截圖）

車長以普通話廣播，「為確保閣下安全，請各位切勿在上層站立，多謝合作」，屏幕亦顯示「不准站立」字句，男子「左擰右擰」後步向往下層的樓梯。（影片截圖）

車長以普通話廣播，「為確保閣下安全，請各位切勿在上層站立，多謝合作」，屏幕亦顯示「不准站立」字句，男子「左擰右擰」後步向往下層的樓梯。（影片截圖）

旁邊婆婆絕招解決

這時車長以普通話廣播，「為確保閣下安全，請各位切勿在上層站立，多謝合作」，屏幕亦顯示「不准站立」字句，男子「左擰右擰」後步向往下層的樓梯。但剛踏入樓梯，坐在通道旁座位的婆婆，突然站起來讓位，似乎是看不過眼不想阻礙巴士行程，男子則即時回身走向婆婆的座位，影片至此結束。

剛踏入樓梯，坐在通道旁座位的婆婆，突然站起來讓位，似乎是看不過眼不想阻礙巴士行程，男子則即時回身走向婆婆座位。（影片截圖）

剛踏入樓梯，坐在通道旁座位的婆婆，突然站起來讓位，似乎是看不過眼不想阻礙巴士行程，男子則即時回身走向婆婆座位。（影片截圖）

網民批男子離譜：無賴

網民看過影片批評男子行為離譜，「老人家讓（位）俾佢，佢都好意思坐？」、「一個人有幾癈，面皮有幾厚先做得出」、「無賴」、「簡直係縱容」、「男人做到你咁羞家，上層無位咪落去企，企下使死」。亦有網民認為堅持因此停駛的做法正確，讚揚「車長好有原則」。