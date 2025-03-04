搭港鐵遭大媽拍打舉中指　小紅書女：惡狠狠盯着我　網民猜迫讓座

大媽搭港鐵舉中指所為何事？有女生在小紅書發文指出，她乘搭港鐵坐在普通座，突然遭站在前方的大媽拍打身體及手機，大媽還向她舉中指，她既感愕然又憤怒，立馬拍下大媽的樣子，直言「待了這麼多年了，第一次碰到這種」。網民猜測大媽是想樓主讓座，不過又認為樓主非坐在關愛座，並無義務一定要讓座，「你全票的幹嘛要讓給2元的坐」。



有居港內地女子於小紅書發文指出，她乘搭港鐵坐在普通座時，卻突然遭站在前方的大媽拍打身體及手機，大媽還向她舉中指。（小紅書圖片）

搭港鐵被大媽拍打兼舉中指

樓主在小紅書以「HK老太婆在地鐵上對我比中指」為題發文，她日前乘搭港鐵，上車後車廂還有幾個空座位，於是她就坐在普通座滑手機看小紅書。過了幾個站，前方突然有人伸出手拍打她的身體及手機，她原以為是其他乘客不小心碰到，沒料到一抬頭就與一名大媽對望，「這個老婆婆惡狠狠盯着我，同時伸出了她的中指！」。

內地女詫異道，「中指？！Excuse me？待了這麼多年了第一次碰到這種」，她不甘受辱，立馬拍下大媽的樣子放上網，「反手來個拍照！該曝光曝光！沒人慣着你」。

有網民猜測大媽行為的用意，「應該是讓你讓座的」，有網民認為毋須忍讓，「你全票的幹嘛要讓給2元的坐」。（資料圖片）

網民：應該是讓你讓座的

有網民猜測大媽行為的用意，「應該是讓你讓座的」、「她嫉妒你年輕貌美」，有網民認為毋須忍讓，「你全票的幹嘛要讓給2元的坐」、「雙手比（中指）回去」，有香港人貼心地說「不要覺得自己是外地人，沒人幫你，你遇到麻煩，路人甲乙丙丁會出手的」。