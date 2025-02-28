入手機店睇AV！學生哥用陳列iPhone播鹹片　目擊者：師兄咁緊火？

大庭廣眾看AV？日前有網民途經屯門商場時，發現有名疑似穿校服的男學生，竟然利用手機經銷店內陳列的iPhone手機上網觀看AV（成人影片），只見男生跪在地上，全神貫注凝望電話。樓主驚訝不已於是拍片，放到網上嘲諷男生：「師兄做咩咁緊火？」有網民狠斥事件離譜，「爭在未除褲」、「唔該返屋企先睇」；惟有留言認為無需大驚小怪，「青春期血氣方剛正常嘅」，又笑稱他是在「試機」，「試畫質緊係要播動作片」。



屯門有疑似穿校服的學生哥，被拍到使用手機經銷店陳列的iPhone看AV。（threads影片截圖）

男生到手機經銷店 用陳列iPhone看AV

樓主在threads帳號上傳1段僅有5秒的片段，畫面可見現場為屯門市廣場1期的STUDIO A（Apple Premium Reseller）店舖，1名疑似身穿校服、戴眼鏡男生正跪在地上，使用店內用作陳列的iPhone手機。

不過，當樓主放大鏡頭後發現，男生竟然是陳列手機上網看色情片，對大庭廣眾看到如此畫面表示震驚，故拍片分享到網上，嘲諷「師兄做咩咁緊火？」。

男生跪在地上使用陳列品iPhone。（threads影片截圖）

片主放大鏡頭後驚見，男生原來在用手機看AV。（threads影片截圖）

網民斥事件離譜：爭在未除褲

片段引來網民討論，有人認為男生當眾看AV行為離譜，「大癲」、「爭在未除褲」、「唔該返屋企先睇」、「就沒人管管嗎？」。不過有聲音認為無需大驚小怪，「青春期血氣方剛正常嘅」、「年輕人，要不斷對任何事物抱有好奇嘅態度？」、「可能自己部機睇到無電，但去到高潮位，咪嗱嗱聲搵地方睇落去」。

網民笑爆留言：測試電話畫面嘅解像度

另有留言笑指相信男生在「試機」，「唔試吓點買」，「睇吓係咪高清到無碼」、「測試電話畫面嘅解像度」、「試畫質緊係要播動作片」、「假如用咗防窺Mon貼就唔會被偷窺，立即買，特價買一送一」。

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