炒賣風殺到？香港迪士尼凌晨驚見人龍！疑黃牛黨排隊搶購限定新品

「黃牛黨」又出沒迪士尼？香港迪士尼樂園每年2、3月都會推出限定春季新品，近日網傳有疑似「黃牛黨」於凌晨時分就開始排隊等候入園，有人甚至特地坐的士去迪士尼，驚見凌晨4點的園外已排了長長人龍，當中疑有不少「同行」。帖文引起港人關注，亦有網民擔心內地炒賣風氣影響香港，「上海的壞風氣來到香港，越來越早」、「就快要搭帳篷買公仔」。



有小紅書用戶凌晨坐的士去香港迪士尼樂園時，發現園區早已有不少人排隊等候入園。（小紅書）

凌晨已出現人龍

該名小紅書用戶日前以「凌晨的港迪真熱鬧」為題發帖，指日前凌晨到達香港迪士尼樂園時發現園區早已有不少人排隊等候入園，並表示「周末才有空來，晨跑變夜排，早享從晚上開始享」。從樓主上傳的照片及影片可見，樓主當日乘坐的士前往迪士尼，到達時是清晨4時2分，但園外早已排了一行人龍。

樓主乘坐的士前往迪士尼，到達時是清晨4時2分，但園外早已有不少人在等候。（小紅書）

樓主小紅書直言提供代購

而翻看樓主過往的帖文，可見他持有香港迪士尼樂園白金會員卡，亦不時發帖分享香港迪士尼樂園新出商品及購物優惠的消息，甚至直言可代購，帖文標題多見「港迪大促！優惠代購」、「迪士尼代購」、「港迪購物優惠活動指南」。

疑黃牛黨搶購新品

不少網民都非常好奇為何樓主及照片中的遊客凌晨就開始排隊等候入園，「為啥要這麽早啊」、「咁早都未開門」，有其他網民就解釋因為香港迪士尼樂園近日推出春季限定新品，並猜測照片中不少人是「黃牛黨」或從事代購服務，靠銷售限定新品獲利，「都是黃牛！」、「都是排隊來賺錢的哪有人來玩這麽早」、「看到打的就知道賺得巨多了」。

小紅書上不難找到類似的「黃牛黨」或代購者帖文，當中也有提供代購服務的網民分享見聞，稱有人在新品開售前一天就已經通宵排隊，甚至「全家出動」連小孩也一同自凌晨起排隊；亦有人表示「這幾天黃牛多，上海的也過來搶」，更有網民不時見到有人因排隊次序在園外爭執打架。

小紅書上有不少帖文，提及疑似有「黃牛黨」或代購者凌晨就入園排隊。（小紅書）

小紅書上有不少帖文，提及疑似有「黃牛黨」或代購者凌晨就入園排隊。（小紅書）

不少網民對「黃牛黨」炒賣商品的行為深惡痛絕，並擔心相關風氣影響香港，紛紛截圖轉載或留言批評，「上海的壞風氣來到香港，越來越早」、「就快要搭帳篷買公仔」、「哇X全是黃牛？」、「中國買手太多了，搞得像搶糧食」。

香港迪士尼樂園近日推出的新品為Duffy與好友「春日甜美探索」系列產品，深受粉絲追捧。（「香港迪士尼樂園」FB圖片）

根據香港迪士尼樂園網頁及Facebook專頁，近日推出的新品為Duffy與好友「春日甜美探索」系列產品，深受粉絲追捧。產品包括公仔、掛飾、鎖匙扣和頭箍等，亦有服裝產品；另外，3月6日亦將推出全新春日限定Duffy與好友珍藏幣。

（綜合）