18歲前女友重遇變弟婦！26歲淫娘懶理懷孕8個月仍強姦　下場曝光

弟婦懷胎8個月仍施狼爪！馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟婦」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟婦，邀請對方「入房」不果，竟強拉弟婦入房強姦。事後弟婦報案，當地法院日前判處男子7年有期徒刑、2下鞭笞，出獄後需接受警方監控2年。



馬來西亞26歲男子得知前女友變成弟婦，並已懷孕8個月，趁弟弟服刑登門造訪強姦。（示意圖/GettyImages)

與弟婦曾是戀人關係 重遇後深夜突造訪

馬來西亞傳媒報道，26歲被告是當地油棕果園工人，受害弟婦是他的前女友，案發時已懷孕8個月，弟弟正在監獄服刑。2月8日晚，他突然造訪弟婦友人位於峇株巴轄縣的住所，與當時身在屋內的弟婦及朋友聊天至清晨5時許。

被告強行拉弟婦仕入房強姦對方，還用布遮住她的眼晴、嘴巴阻止呼救。（示意圖/GettyImages)

強行拉弟婦入房摀口鼻強姦

被告一度假裝離開，但之後折返邀請弟婦「入房」，對方拒絕後他獸性大發，強行拉弟婦入房強姦。弟婦已臨盆在即，被告仍用布蓋住對方的嘴和眼睛，阻止她呼救喚來鄰居。

事後弟婦立即報案，警方同日迅速逮捕男子，並依當地最高20年有期徒刑、鞭笞的馬國《刑事法典》強姦罪起訴他。被告承認早已認識受害人，兩人曾交往，但被來嫁給其弟，警方調查指，受害人案發時已懷孕31周，胎兒是婚後懷上。他日前在庭上認罪，被判處7年有期徒刑、鞭笞2下，出獄後須接受警方監視2年。

（綜合）