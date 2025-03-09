帥氣有錢不代表有異性緣！男生若有這「三個特質」嚇跑全世界女生

俗話說「人不可貌相」，平時也不要隨便以貌取人，但除了審美觀外，真正會被放大檢視的其實是一個人的「儀態」，不僅是肢體動作，整體感覺是否能讓人感到自在也是一大重點。



根據《中國時報》報導，男性若有以下三種特徵，可是會把女性嚇跑的啊！

（unsplash@Ehimetalor Akhere Unuabona）

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一、肥胖

首先要強調，這邊指的肥胖並不是身材豐腴就惹人嫌，而是顯現出清潔的重要。不少肥胖的人體質容易燥熱，流汗後也容易使身體產生皮屑或污垢，若沒有好好清潔乾淨還會飄出異味…這樣不管男女，都會想要敬而遠之。



若你有上述的困擾，不妨從衛生習慣建立起，若面部或頭髮容易出油，就改用抗油的清潔用品，夏天出門時也記得隨身攜帶紙巾或手帕，隨時把濕漉漉的汗水擦乾，這樣就會顯得整個人清爽、乾淨許多。

二、不修邊幅

不修邊幅的人不管性別都是社交上的大忌，再好看的人若總是蓬頭垢面、指甲不剪、鬍子不刮，邋遢的模樣還是會把別人嚇跑的！所以囉，適時的修剪髮型、指甲，擁有良好的衛生習慣、穿著乾淨合身的服飾就會替你大大的加分喔！



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三、不合時宜的服飾

除了外表、髮型，穿搭也是相當重要的關鍵，每一季的流行都不同，你不一定要走在時尚的尖端，但也要讓人感到自在親切，假如是在嚴肅的場合你卻得很不正式，難免會引人側目。



如果真的對穿搭很苦惱的話，不妨上網觀摩學習，或從最簡單的素Tee、牛仔褲學起吧！

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【本文由「網路温度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】