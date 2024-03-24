兩性專家提醒沒4大條件勿做SP　鬧出人命、講這3個字都是禁忌

現代人性觀念較為開放，想要解決生理需求又不想有有感情負擔時，也會萌生找「炮友」（又稱性夥伴、床伴）的想法。對此，經常分享兩性相處之道的作家欣西亞就分享成為「優質炮友」的4大條件，意外引起不少網友熱議。



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欣西亞日前在粉專上分享成為好炮友的關鍵，首先是「不能蹦出人命」，認為作為一名最佳炮友，首要資格就是「保護自己也保護他人」，並強調性愛過程中應全程配戴保險套，「沒做好安全措施就不要出來混，請速速從江湖隱退，寧願敲木魚修身養性，也不要放鮑魚or奧X覺（男性生殖器）出來危害人間！」

另外，欣西亞也認為「少說話多做事」也是好炮友的優秀條件之一，她表示，約炮純粹是為了滿足肉體歡愉的需求，「倘若還要聊天才能進入狀況，那實在很不pro」，她更斷言，一場刺激歡愉的性愛通常不會夾雜太多談話，「如果還有閒功夫練會話，親，要不要直接報名地球村實際一點？」

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欣西亞直言，不少炮友都是從前男友或好友的關係演變而來，因此生活上頗難沒有交集，而她就建議所有女性應將與炮友的關係劃分得愈清楚愈好，她也認為，好炮友的另一條件唯一，是「唯一的興趣是性器相投」：「其他的，該排除就排除，因為話多容易有情感交流，有了這層的羈絆，你們的關係就不會純粹。」

欣西亞認為，一名好炮友應「絕不說『我愛你』」：「如果想跟你談戀愛，對方就不會只把你放在炮友的位置」，不過她也表示，要從炮友變成男女朋友並非不可能，也非常勵志，「只是出發點不純粹的sex總是不會盡興。」欣西亞也在文末強調，以上提出的「基本守則」不是王道聖經，只要炮友之間有共識、分寸拿捏得宜，就算不完全遵守也沒關係，「重點是你們玩得爽和開心，希望天底下每個炮友都相親相愛，友誼永遠不會散哦！」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想當好炮友要怎麼做？欣西亞列4大條件「鬧人命就別出來混」 一說這3字=毀滅一切】