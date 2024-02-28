兩性｜10種擁抱方式看情侶真實的戀愛關係！這姿勢充滿慾望與激情

擁抱總是給人充滿溫柔、呵護的感覺，你都是怎麼和另外一半擁抱的呢？你有注意過每個人的擁抱方式都不太一樣嗎？



國外網站littlethings從情侶之間的擁抱方式，進一步分析情侶之間的關係，你會發現，其實不同的擁抱方式，都透露了不一樣的訊息呢！趕快跟著小編一起來看看吧！

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1. 背後環抱式

從背後擁抱根本是韓劇裡的浪漫情節啊（中毒太深）！不過不可否認的是，從背後擁抱，代表對方很想保護你，也給人一種非常強烈的安全感呢！

2. 撫背式

因為「背」代表了一個人脆弱的一面，在擁抱時輕撫對分的背，除了是一種給對方鼓勵的方式外，也代表了一種「在乎與信任」。

3. 輕拍式

比起前面兩種擁抱的方式，輕拍式更代表了一種友愛與忠誠的感覺。如果你喜歡的對象這樣擁抱你，可能代表了他並不想和你有進一步的關係。

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4. 慢舞式

當然啦，這種擁抱方式通常會出現在熱戀的情侶當中，想像有音樂一般的隨之起舞，也太浪漫了吧！如果你和對方在一起很久了，依然會這樣擁抱，那恭喜你，可能就代表了你們還處於熱戀期喔。

5. 搭肩式

沒錯，這種方式最常出現在交情不錯的朋友關係中，通常代表了兩人間有很強的連接感，能夠患難與共，和對方分享心情。

6. 鎖喉式

緊緊把對方抱住，就像他會消失一樣，這種擁抱方式代表你「害怕失去對方」，具有強烈的愛意（韓劇裡很久不見的情侶不是都這樣抱的嗎？）（誤）。

7. 騰空式

就是把對方騰空抱起的意思啦！這個動作有讓你想到什麼嗎（羞）？你想得沒錯，這的確代表了「激情與慾望」，不要懷疑，跟他去開房間吧！（大誤）

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8. 倫敦大橋式

看到這擁抱兩人之間隔多遠了吧，所以這很明顯地代表了對方跟你其實不太熟，或是他其實並不想跟你擁抱。

9. 眼對眼式

目光接觸就是一種難以言喻的愛意！代表你們透過眼神在交流對彼此的愛，對方在自己眼中是非常重要的，也表示你們之間深刻、不輕易改變的情感。

10. 單向式

你想的沒錯，這就只是一方一廂情願地擁抱另一方，而另一方卻沒有什麼回應。無論是友情還是愛情，這種關係都是不對等的。

小編看完了以上10種擁抱方式後，才發現原來這麼簡單的一個動作，其實透露出了很多訊息耶，你是不是也覺得很有趣呢？趕快和你的另一半分享一下吧！

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