常為小事吵架，陷冷戰輪迴？4招化解僵局讓感情更昇華｜兩性關係

「最近經常為了小事和男友爭吵，目前處於冷戰中…」每次遇到矛盾和爭執的當下，雙方情緒都太激動了，誰也聽不進誰的話，容易將自己武裝起來並說出氣話，讓雙方陷入冷戰中。



在交往的過程中，多數情侶因為對生活瑣事的想法分岐，導致爭吵發生，很多人此時都會選擇冷戰，暫時不理會對方。冷戰可以給予彼此冷靜思考的時間與空間，但在冷靜過後，要怎麼消釋雙方之間的不愉快、重新修補關係順利和好，並更增進感情呢？以下是幾個重點。

給吵架情侶化解僵局的4大招（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 不要胡思亂想，轉移注意力

處於冷戰期間時，很容易浮現許多負面的情緒和多餘的念頭，也會覺得自己好無助。因此切記不要胡思亂想，當下先要做的就是轉移注意力，可以去做自己愛好的事、吃東西，或是找好朋友傾訴，和朋友出去逛逛都能完美轉移注意力。當情緒真正平靜之後，也能促使自己重新處理這次的冷戰與矛盾。

2. 冷戰的時間不宜太長，適時主動打破僵局

發生爭吵的時候雙方先冷靜幾分鐘、幾個小時到幾天下來非常重要，冷靜之後也要用最短的時間去重新化解彼此的矛盾，自己要懂得掌控冷戰終止的時間，若演變成一個星期以上的冷戰，且持續拖延下去，不願意面對對方，一旦時間拉得太長，彼此的壓力積聚也會越來越大，增加再次爆發爭吵的可能，又或者感情惡化，到時想挽回感情就會更加困難了。

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3. 找出問題的根源並尋求溝通

適度的冷戰對於恢復感情有一定的幫助，但關鍵點是彼此在冷靜時，要思考此次矛盾與爭吵的根源是什麼，嘗試理解對方當時的想法和行為，重新檢視彼此的相處模式與價值觀，並且找到如何調整相處模式的方式，以免重蹈矛盾的覆轍。當思考清楚之後就主動找對方溝通，也讓對方說出自己的想法並耐心傾聽，也許雙方都認為自己可能沒有錯，但是請先理解對方在說什麼，並討論兩個人都可以做出讓步的點。

另外，很多人覺得不論是誰錯，在吵架之後一定要男生先低頭才對，因此一昧地等著對方先來找自己，這種觀點是非常危險的，若當初發生爭吵的原因是自己時，主動承認錯誤或是表達歉意，並不會不好意思，主動表達誠意的話，感情一定會再重現轉機。

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4. 透過文字來緩和氣氛

每當發生口角後，雙方可能暫時不想再見到對方，不願意接聽對方的來電，這時可以先靠一張誠心的卡片或是郵件，藉以修補彼此的感情。滿懷真情的文字有可能讓對方軟化態度、怒氣也可能消除一半。而且透過文字還可以將當面不敢說出口的話表達出來，完整表達對感情的重視，當看到這些字句時，相信更能幫助情緒平復。

爭吵發生時衝動地說出攻擊對方的話，不僅讓自己更生氣，也將傷害了彼此的感情。讓自己先冷靜下來想想，是否都老是在挑對方的毛病呢？若能將怒氣緩和下來之後，或許就能重新開啟對話。因此「溝通」、「包容」、「道歉」、「和好」是每對情侶都應該學習的課題，通過這些階段才能加深相互了解，一起跨越到更穩固的階段。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】