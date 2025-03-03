寵物友善餐廳老闆出軌女員工！店旁租炮房1周偷情2次　妻關店怒告

俗語說「兔子不吃窩邊草」，意謂做壞事都行遠點，偏偏不少人卻選擇身邊人做出軌對象。台灣桃園中壢1對夫妻共同經營1間寵物友善餐廳，他們本身在店內飼養犬隻，再加上舒適環境，吸引不少民眾用餐打卡，累積了一定知名度，惟2024年9月，老闆娘突然宣告停止營業，同時踢爆丈夫與女員工陷入不倫戀長達4年，甚至在餐廳附近租了1間「炮房」方便偷情，1周至少2次。



女方近日怒告男方和小三，法官審理後，認為他們侵害原告的配偶權，判處賠償80萬新台幣（約20萬港元）。



寵物友善餐廳的老闆娘於2024年9月突然宣告停止營業，同時踢爆丈夫與女員工陷入不倫戀長達4年，其後向2人提告索賠。（網上圖片）

人妻公開踢爆丈夫出軌女員工

台媒於今年2月報道，張姓老闆娘於2024年9月在餐廳的facebook專頁發文和拍片交代事件，表示自己與楊姓丈夫從高中開始交往，入讀同1間大學，於2019年結婚。他們以「夫妻檔」經營1間寵物友善餐廳，而且誕下2名子女，前後相戀18年，張女一直以為自己婚姻美滿。

張女懷孕期間，餐廳聘請了1名幸姓女子，張女形容對方是「很聰明的女生，很快就上手也上位了」。但原來對方工作不夠2個月，就與老闆楊男發生關係，2020年6月至2024年6月期間，楊男在餐廳附近租了1間「炮房」，路程3分鐘內，以方便偷情。作為小三的幸女，曾經多次假裝關心正宮張女，甚至和張女分享自己與「男友」的相處經過。

直到張女發現丈夫和幸女的曖昧訊息後，才驚覺對方口中「男友」就是自己的丈夫，她因而公開宣布關店，而且另起爐灶，哭訴「我一定可以，我會加油」。

出軌男在餐廳附近租了1間「炮房」方便與女員工偷情。（示意圖/Gettyimages）

人妻索償200萬 丈夫小三只願賠85萬

張女決定怒告楊男和幸女，案件在桃園地方法院審理，張女透露更多細節，指出他們1周2至3次在汽車旅館、幸女的租住單位等地方發生關係，張女主張配偶權被非法侵害，造成精神痛苦，要求賠償200萬新台幣（約51萬港元）。

幸女在庭上表示，雖然侵害對方配偶權，但未去到「情節重大」的程度，認為原告索償金額過高，她只願意賠償20萬新台幣（約5.11萬元）。楊男則承認出軌，願意賠償65萬新台幣（約16.6萬元）。

張女驚揭婚外情後公開宣布關店，而且另起爐灶。（網上圖片）

人妻希望小三勿再做第三者

法官認為2名被告沒有否認侵害原告配偶權，原告索償金額有根有據，考慮到2名被告對原告實際所造成的影響、原告的痛苦程度、雙方身份地位經濟等因素，判處他們賠償80萬新台幣（約20萬港元），案件仍可上訴。

張女事後在社交媒體上載自己和小三當年合照和相關法律文件，希望對方「不要再去當婚姻的第三者，也不要再去搶別人的男友」。

（綜合）