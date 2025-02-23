食肆設計巨型「商戶專用」廁所卡！食客拍片惹哄動：以為係本菜單

部份商場的廁所只供商戶使用，假如店內客人想去洗手間，商戶一般會借出鎖匙。最近1名女子就在社交平台分享影片，顯示她正前往一商場內的「商戶專用」廁所，門口有觸卡感應器，但女子直接拿出比書本還要大的亞加力膠板，上面貼有感應卡，讓樓主不禁大嘆「究竟幾驚張廁所卡唔見先整到咁大塊」，又笑言店員拿匙卡給她時，她還以為是整本菜單，引來網民共鳴。



片段顯示樓主在商戶專用的廁所門外，拿出比書本還要大的亞加力膠板，上面貼有感應卡，其後成功開門。（Threads影片截圖）

借用商場廁所獲「巨型匙卡」

樓主在社交平台Threads發文及上傳影片，她在文中直呼「究竟幾驚張廁所卡唔見先整到咁大塊」，據其片段顯示，看到她在商戶專戶的廁所門外，拿出比書本還要大的亞加力膠板，上面貼有感應卡，其後成功開門。樓主後來再留言補充，表示「個收銀姐姐畀我嗰陣我都以為佢畀本menu（菜單）我，load（思索）咗幾秒」。

樓主前往一商場內的「商戶專用」廁所，門口有觸卡感應器。（Threads影片截圖）

樓主不禁直呼「究竟幾驚張廁所卡唔見先整到咁大塊」。（Threads影片截圖）

帖文很快就引來網民留言，不少人認為事出必有因，可能過往經常有客人忘記歸還匙卡，因此才設計出「巨型匙卡」，紛紛留言稱「好些荒謬嘅做法在很多時候都意味着背後都發生過一些荒謬嘅故事」、「我便試過條廁所鎖匙，俾病人拎走咗成半年，覆診先還返」、「妳估下佢唔見第幾張先搞到咁」、「科技把東西做小，卻因人性之陋再次變大」、「係咪有啲人拎咗張卡自己袋？如果唔係應該唔會搞咁大張麻煩自己」。

網民指，商戶遺失廁所匙卡其實要罰款或付費領取新卡，「因為借畀妳係免費，但唔見咗就佢畀錢，講真張卡肯定貴過一餐飯」、「唔見咗都可能要成幾嚿水補卡」、「通常呢啲廁所卡係要畀錢買，仲要講緊係100（元）甚至貴過$100一張，三唔識七嘅街客拎走咗，公司要自己嘔錢買㗎」。

網民分享「特製廁所匙卡」：