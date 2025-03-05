好可愛嘅垃圾車！車身掛滿被丟棄公仔　司機曝暖心原因感動網民

日復一日的工作或會令人感到枯燥乏味，但若能從中找到「小確幸」，可能事情角度會變得不一樣！近日有網民發現有垃圾車掛了不少毛公仔，於是好奇拍下照片並與司機聊天，得知對方是為了令大眾減少對垃圾車的負面印象，於是將被丟棄的公仔「廢物利用」，裝飾車身。不少網民都直言被司機的誠意所感動，也有人表示在見過該輛垃圾車後心情得到改善，「嗰日心情都好啲」。



有網民發現有垃圾車掛了不少毛公仔。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，稱日前發現1輛「好可愛嘅垃圾車」，車身上掛了不少毛公仔，於是忍不住拍下照片。其間，司機大叔從垃圾車上走下來與樓主交談。樓主從對話中得知垃圾車上的公仔都是別人丟棄的「垃圾」，司機大叔再挑選看起來相對潔淨整齊的公仔掛到車身，若是太破爛或太骯髒的則會丟掉。

司機曝暖心原因：大家見到咪冇咁驚

樓主指司機解釋行動背後的暖心動機，是希望大眾不需害怕垃圾車，「（司機指）垃圾車，啲人見到都走啦！掛啲公仔上去，大家見到咪冇咁驚咯」。而從照片可見，公仔種類繁多，有米妮、Peppa Pig、Baby Shark、傻豹等，部份表面略有灰塵髒污之處，但大多狀況良好。

其他網民分享「可愛垃圾車」的照片。（Threads）

其他網民分享「可愛垃圾車」的照片。（Threads）

司機介紹公仔 雙眼「閃住對生活嘅愛」

樓主指司機介紹公仔時，雙眼「閃住對生活嘅愛」，亦流露快樂。樓主亦深受感動，表示「阿叔喺枯燥嘅日常生活中找到浪漫，成件事太美好了！我要學習！」。

網民大讚司機「浪漫」

帖文引起網民熱烈討論，不少人都被司機大叔感動，並表示是這種生活態度是「大叔的浪漫」，「佢係『世界上最浪漫的打工人』」、「朝早返工見過一次！嗰日心情都好啲」、「一份敬而遠之嘅工作，在苦中嘗到甜之餘又可以傳遞愛，真的唔簡單」、「睇到眼濕濕」、「係敬業樂業嘅大叔」。另外，亦有網民分享過往曾見過類似的「公仔車」，令人感到趣味又溫馨。

（Threads）