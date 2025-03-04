防禦性駕駛！巴士遇私家車硬切線　車長急煞避撞：想乘客平安回家

駕駛巴士或貨車等大型汽車，不少司機都學會「防禦性駕駛」，意指要預防一些私家車司機的魯莽舉動。最近網上流傳影片，顯示1輛巴士正駛往鰂魚涌寶峰園，其間在駛離巴士站後，忽然看到1輛私家車從右後方加速上前，但因其前方有車輛停下，私家車隨即打方向燈和「夾硬」切線，巴士車長不得不急煞車，才能避免發生碰撞。上傳片段的網民不禁在帖文慨嘆，「作為一位車長應該要用咩心態揸車，只係想乘客平安返屋企一家人食飯」。



畫面顯示事發於今年2月20日，巴士在駛離巴士站後，當時已有1輛私家車從右方切往左線，與巴士仍有一段距離。（影片截圖）

私家車加速爬頭切線

樓主在Facebook群組上傳影片，畫面顯示事發於今年2月20日下午5時許，當時巴士正駛離巴士站，並正前往鰂魚涌寶峰園，起初已有1輛私家車從右方切往左線，但與巴士還有一段距離，所以並無問題。然而巴士開行後，不久後又有另1輛私家車於右後方竄前，因該行車線有汽車停下，私家車立即打左燈及開始切線到巴士前方，由於私家車切線時預留的空間不足，巴士車長不得不緊急煞車避免碰撞。私家車一度停下，後來見巴士停車，就繼續連切線到左轉的行車線。

網民怒斥私家車司機：好危險

網民紛紛留言怒斥片中的私家車司機危險駕駛，「冇腦？硬cut完仲要停喺度，博撞？」、「其實咁樣後上打斜切入係好危險……咁隊埋嚟其實只係博緊人哋嗰一秒唔加速，如果人哋咁啱又加速就撞硬，呢啲魯莾切線製造唔少交通意外」。

另有網民就指駕駛大車必須加倍留神，「揸大車就應該沉注氣，有乜唔對就早啲收車，會死人㗎」、「有冇問有冇乘客chok親？」。