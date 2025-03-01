方大同去世｜氣胸是什麼？醫生列5類人屬高危族群　高瘦男要注意

【方大同去世／離世】唱片公司3月1日證實，41歲金曲歌王方大同已在2月21日病逝，雖未說明是哪種病症，但方大同14年前就飽受「氣胸」（爆肺）困擾，台灣醫生洪暐傑提醒，身材高瘦的男性等5大族群都要注意氣胸致命。



唱片公司3月1日證實，41歲金曲歌王方大同已在2月21日病逝。（視覺中國）

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方大同近年較少在幕前露面，而他先前曾因氣胸加上太過勞累，數度住院治療，如今方大同僅41歲就病逝，讓「氣胸」的危險性受到大眾關注。台灣義大醫院家醫科主診醫生洪暐傑曾在社交平台分享，氣胸是指空氣不正常跑進胸腔（肋膜腔），這些空氣壓迫肺部，造成肺無法順利擴張吸入空氣，進而導致病患覺得喘、呼吸困難或出現缺氧症狀。

若空氣進入太多，還會壓迫心臟，使心臟無法順利將血液打到全身，產生休克，無論是肺部或心臟功能都會嚴重受影響，可能讓病患死亡。

洪暐傑透露，多年前有位男高中生向媽媽表示：

「最近總感覺有股氣在胸口流動，從左邊跑到中間，中間又跑回左邊。」



那時症狀持續近3天，但以為只是課業壓力大，可是該名男高中生除了「氣真的有在跑」，並未出現胸痛、胸悶、喘等其他症狀，且這位男高中生正好就是瘦瘦高高的外型，後來就醫檢查才確診是氣胸。

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洪暐傑指出，有5大高危險族群需提防發生氣胸，包含：

1、身材高高瘦瘦的男性

2、吸煙

3、氣喘、慢性阻塞性肺疾病

4、肺癌

5、外傷



此外，台灣大千綜合醫院胸腔外科醫生楊絡勝曾提及，患者一旦發生第1次氣胸，之後有3分之1的患者會復發，當第2次氣胸發作，再復發機率高達70％，且復發間隔時間短則幾天、長則幾個月，隨時都有可能發作。而發作時未獲得及時治療發展成「張力型氣胸」，可能會影響循環和呼吸系統，甚或危及性命。

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