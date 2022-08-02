薛凱琪靚樣背後慘況有誰知？曾深陷抑鬱萌死意　靠方大同1招救命

香港女藝人薛凱琪憑藉著多首歌曲、影視作品打開知名度，這些年來則專注於經營個人時裝品牌，鮮少出現在螢幕前。直到最近，40歲的薛凱琪參與了《乘風破浪3》節目，仙氣飄飄的凍齡造型讓人為之驚豔。其實，薛凱琪在這公主般的外貌背後，也曾經歷許多坎坷。



【圖輯】薛凱琪「靚樣」背後慘況有誰知？曾深陷抑鬱萌死意 靠方大同1招救命（點圖回顧薛凱琪早年經歷👇👇👇）

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節目裡的薛凱琪看起來活潑開朗，連同隊的郭采潔都被她的笑聲所感染。誰能想到，薛凱琪其實曾患上重度抑鬱症，有過無數遍想自殺的念頭，而她能成功走出抑鬱的夢魘，也多虧了與方大同的一通電話。但在這之前，讓我們先來快速回顧薛凱琪早些年的經歷。究竟發生了什麼事，讓這位女孩受傷了？

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薛凱琪天生擁有公主般的氣質不是 沒有原因的，因為她本身出生在富裕的家庭，是家裡的寶貝獨生女。擁有較好外貌的她在18歲那年踏入娛樂圈，曾出演多部影視作品，也曾踏上紅館開個人演唱會。

2005年，薛凱琪和房祖名合作拍電影《早熟》而相戀，但兩人多次鬧分離，期間鬧出許多drama，薛凱琪的負面報導多不勝數，令她的形象跌落谷底。與此同時，薛凱琪父親因債務問題而被告上法庭，她的父母也同時協議離婚。

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在一連串的打擊下，薛凱琪漸漸地患上了重度抑鬱症。在那段人生低谷期間，本就內向的薛凱琪變得更抗拒與他人交流，沒吃3顆安眠藥就睡不著，還因為吃不下東西而暴瘦。為了不讓媽媽發現自己狀況不佳，薛凱琪還搬到了外面獨居。

在愛情、親情的變故令薛凱琪痛苦不已的情況下，她還有友情──方大同。在多次想輕生的念頭後，有次薛凱琪覺得自己熬不住了，還寫好了遺書，但幸好方大同救了她。

薛凱琪在康復後談起這件往事，邊說邊哭。她憶述，在某個快要撐不下去的夜晚，她聯繫了方大同，說：「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」。方大同聽後，冷靜地分析前因後果、耐心地開導她。聊著聊著，薛凱琪想起了自己還有父母和工作等。這一通電話，令薛凱琪打消了輕生的念頭，方大同把薛凱琪從死亡的邊緣拉了回來。

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後來，方大同為薛凱琪寫了一首歌，名叫〈Over〉，歌詞唱著「灰的壞的苦的恨的都過去了，陽光出來了」；薛凱琪也有一首送給方大同的歌──〈better me〉，第一句歌詞十分揪心：「遠處海港傳來陣陣船笛，我一直飄零到被你撿起。」

對薛凱琪來說，方大同是她的救贖。兩人多次合作，默契十足，是彼此最珍貴的人。相伴十多年，「友達以上，戀人未滿」就是說著方大同與薛凱琪，而這種關係真的可遇不可求。

如今，薛凱琪踏上《乘風破浪3》展現自己多才多藝的一面，而她的表現也讓觀眾眼前一亮！祝福薛凱琪和方大同在未來道路上都能越來越好~

【本文獲「Goody25」授權轉載。】