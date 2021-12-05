肺癌｜吸煙男咳足2個月入急症狂噴血　女醫生一睇X光嘆氣：末期了

【肺癌／癌症】台灣一名50多歲男子吸菸30多年，近期咳嗽拖了2、3個月未積極治療，到急診就醫數度咳出鮮血，呼吸道不斷噴血，無法呼吸「人變得越來越黑」，需緊急搶救，當地醫生從X光驚見他肺部兩邊長滿腫瘤，感嘆已經是末期了。



台灣急診科醫生田知學曾在節目《醫師好辣》分享，過去收治一名50多歲男子自述從20歲開始抽菸，過了50歲後開始容易咳嗽，即使是小感冒也久咳不癒，家人勸他到大醫院檢查遭拒，「大醫院醫生都叫我不要抽菸，我戒不了沒辦法。」這一咳長達2～3個月，但他只願意到小診所求診，吃止咳化痰藥舒緩症狀。

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田知學說，某天男子終於來到急診，表示咳到胸痛、咳出鮮血，「他給我看衛生紙有些血絲，真的是鮮紅色」，要他照X光加抽血檢查。豈料下一秒他接連咳出一坨又一坨的鮮血，嚇壞眾人，「他人變得越來越黑，不是從肚子裡吐血，他是呼吸道地方一直噴血，不能呼吸越來越黑。」

急診醫護人員緊急替他插管，但鮮血仍狂噴！田知學回憶道，當下只能不斷抽吸，「那時有人幫我看他X光，肺部兩邊都有腫瘤，都長在靠近中間」，連患者自己都不知道有長腫瘤。緊急會同胸腔科醫師，先堵住右邊出血的肺，一邊止血也幫助他呼吸。

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田知學說，患者經過住院病況穩定後，被確診已是肺癌末期。她感嘆，肺癌真的很難診斷，許多患者都是在急診才意外被發現，因此她都會特別留心超過40歲以上、又沒有照過X光的病例，若出現相關症狀或生活史就會安排X光確認。

肺癌又被稱為是沉默的殺手，早期肺癌幾乎沒有症狀，有近75%的肺癌病患發現罹患癌症時，可能已發展至中後期、甚至末期症狀，恐怕也轉移其他器官。民眾想要預防肺癌，可能就要定期接受X光、電腦斷層掃描等健康檢查。

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此外，當地醫生也提醒，因為肺癌症狀沒有特異性，其他疾病也可能出現類似病症，除了高危險群應定期檢查，一旦生活中出現「咳嗽持續2週以上、胸悶或胸痛、呼吸發喘或困難、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部淋巴結腫大、體重突然下降、食慾不振、咳血」等症狀的人，就要儘早就醫檢查。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】