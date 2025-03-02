長沙灣3男童玩飛躍道跳5米花槽　2童疑吸電子煙　影片震驚網民

「飛躍道」（Parkour）近年大行其道，但存在極大危險性，小朋友未經訓練切勿模仿。網上近日流傳1條影片，顯示3名男童在長沙灣蘇屋邨附近攀爬花槽，現場花糟建成3級高，連同地面圍欄位置，目測總高度大約5米，遠遠超過男童們的身高，但他們沒有害怕，逐級挑戰跳下，過程中沒有受傷，而其中2童手持和口含發光條狀物體。



有途人目擊事件拍下經過程，留言指「小朋友疑似吸食電子煙兼玩Parkour，見佢哋喺草叢抄嚟抄去，聽佢哋話去尋寶」。影片隨即瘋傳，大量網民表示「睇佢跳嗰位，高過佢哋個人，由最高點至地下，跌落去唔講得笑」、「好危險」、「睇見都驚」。



3名男童先後跨過建築物矮欄，他們先彎腰坐下，繼而跳落逐級花糟。（facebook群組「長沙灣街坊」）

3男童逐級跳落花糟 其中2童口含發光條狀物體

相關影片被上載至facebook群組「長沙灣街坊」，片長約13秒，現場地面行人路下方設有通道通往其他地方，設置圍欄防止有人攀爬，而且建有梯級般的花糟，3級花槽連同地面圍欄位置，目測總高度大約5米，個別花糟「梯級」的高度估計逾1.7米。

片中可見，3名男童先後跨過外牆圍欄，面對較自己身體更高的花糟，他們先彎腰坐下，繼而跳落下級，每級都重複以上步驟，終成功抵達通道入口。之後他們在草叢四處張望，疑似尋找物品，當中最先落地的2名男童分別手持2條發光條狀物體，他們將條狀物體放在口中，其中1人一度將手放在口旁，疑似做出吸食動作。

其中1名男童一度將手放在口旁，疑似做出吸食動作。（facebook群組「長沙灣街坊」影片截圖）

他們在草叢四處張望，疑似尋找物品。（facebook群組「長沙灣街坊」影片截圖）

目擊者︰小朋友疑似吸食電子煙兼玩Parkour

樓主目擊事件並拍下過程，表示現場是長沙灣蘇屋邨一帶，指「小朋友疑似吸食電子煙兼玩Parkour，見佢哋喺草叢抄嚟抄去，聽佢哋話去尋寶」。影片其後被傳來，引來許多網民留言，「成5米高，唔小心叉錯腳，命都冇」、「小朋友唔識死」、「家長要好好管教」。不過，有人認為發光條狀物體可能是小型電筒，「如果真係電子煙，仲得了」、「無論係唔係電子煙，咁跳法已經好危險」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）