5年沒碰女人！女同事與女兒同齡　人夫出軌稱：好滿足　正宮怒告

夫妻長時間沒有性愛，也不代表可以出軌！台灣桃園1名曾經偷腥的人夫‧，在寺廟工作期間遇上與自己女兒同齡的已婚女同事，2人陷入不倫戀，曾前往旅館性交，人夫更開心傳送訊息，表示「5年沒碰女人，突然碰到你，好滿足」。妻子之後驚揭姦情，將他們告上法院，2人被判賠償45萬新台幣（約11.5萬港元）。



人夫遇上和自己女兒同齡的女同事，無視年齡差距，發展婚外情。（示意圖/gettyimages）

人夫曾有外遇 遭女同事丈夫毆打仍繼續交往

台媒於今年2月報道案件，但沒有提及眾人年齡。案件在桃園地院審理，正宮在庭上指控，與丈夫約32年前結婚，其間發現丈夫有外遇，所以離婚收場。但之後2人再婚，豈料丈夫不知悔改，竟再次出軌。

當時丈夫在宮廟工作，遇到1名已婚女同事，明明該女同事與自己女兒同齡，但無阻他們發展婚外情，他們從2024年5月至7月期間互相調情，而且多次出遊深夜未歸，甚至一起前往旅館，相信曾發生性關係。

直到2024年6月25日，他們再次出遊，翌日凌晨才回家，女同事的丈夫撞破姦情，綠帽男隨即用鐮刀追斬毆打姦夫，而且打破其車窗，惟該對不倫戀的男女仍然繼續交往。正宮得知丈夫婚外情後，精神同樣大受打擊，於是向他們索償60萬新台幣（約15.3萬港元）。

正宮得知丈夫有婚外情後，精神同樣大受打擊，遂提告索償。（示意圖/gettyimages）

男被告︰5年沒碰女人

正宮同時提供2人訊息對話作為證據，當中丈夫提及「5年沒碰女人，突然碰到你，好滿足…我喜歡你，我愛你」等。男被告卻辯稱女同事和自己女兒同齡，自己喜歡和她開玩笑，揚言前往汽車旅館，「碰女人」字句只是自己「撩妹語錄」，女被告則沒有出庭和提交法律文件。

法官不接納男被告口供，認為2人不正當交往持續大約2個月，仍然不知悔改繼續交往，侵害到原告的配偶權，判處2人賠償賠償45萬新台幣（約11.5萬港元），案件可以上訴。

（綜合）