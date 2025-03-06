屯門赤膊大叔當街小便吐痰！伸手入褲浪抹下體　車cam影片瘋傳

職業司機應該汪意個人衛生，但清潔身體也要選對場合。網上瘋傳1條「車cam」影片，顯示1名光頭大叔在屯門某咪錶位對開赤裸上身，不但當街小便，而且隨地吐痰，更用毛巾抹身，包括清潔頭部和伸手到褲浪抹下體。



片主指片中男子駕駛新界的士，「如果住開呢頭，每朝5點幾見到佢泊架綠的喺度，跟住除晒衫周圍行」，但影片未見有新界的士。許多網民留言指「注重清潔得嚟又唔太衛生」、「1條毛巾抹晒所有嘢」。不過，亦有人指大叔要在街上清潔身體，可能另有隱衷。



光頭大叔赤裸上身，僅穿着內褲，露出鬆弛肌肉和肚腩，他從褲管伸出下體當眾小便。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

光頭大叔赤裸上身 當眾小便、吐痰兼抹身

樓主將影片上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約40秒，全片塗上白色圖層，相信用作遮掩大叔露械位置。可見現場是屯門區一處咪錶位對開，當時是2月26日接近清晨6時，光頭大叔赤裸上身僅穿內褲，露出鬆弛肌肉和肚腩，他從褲管伸出下體當眾小便，完事後隨地吐痰。

光頭大叔更用清水淋濕毛巾，先抹頭再抹身，繼而拉開褲頭，將毛巾伸入褲浪清潔下體，表現旁若無人。

光頭男拉開褲頭，將毛巾伸入褲浪清潔下體。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民笑指︰報警啦

樓主稱片中男子是新界的士司機，平日按時在該處「出動」。影片引來大量網民關注，有人笑指「報警啦」、「公眾地方行為不檢」。但亦有人指男子要在公眾地方清潔身體，可能是以車為家，或許另有隱衷。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）