打工仔入職「蚊型公司」　慘呻遭同事冷漠對待　老闆點出驚人原因

剛入職新公司，不少打工仔都會與同事一起吃午飯，順便互相認識。惟有打工仔在網上討論區發帖，慘呻自己剛入職1間「蚊型公司」，形容同事都是「古墓派師太」，而上班第1天沒有歡迎他入職的「Welcome Lunch」（迎新午餐），而不久後更發現同事對他都很冷漠。數天後老闆上前對他表示關心，樓主忍不往訴說同事較被動和冷漠，不料老闆說出原因，讓他大感震驚，「你作為新人，你都冇請我哋食飯，點解我哋要對你nice（友善）？」。



網民一致認為不可能要新人請吃飯，直斥其公司有問題，「唔請食飯就唔對人nice，呢啲咩乞兒心態？」



樓主剛入職小公司，但同事卻對他很冷漠，數天後老闆上前對他表示關心，終於說出因他沒有請吃飯，所以大家對他不友善。（《未生》劇照）

新人無請食飯 同事態度冷漠

樓主在香港討論區以「新同事要請大家食飯？」為題發文，表示他近日在1間「蚊型公司」履新，公司內幾乎都是「古墓派師太」。有別於其他公司，樓主稱「第一日冇welcome lunch」，而辦公室的氣氛更猶如圖書館般，「連廁所喺邊都要自己搵」。

過了數天，老闆問樓主覺得在公司工作如何，樓主便婉轉地回答，「覺得呢度啲同事passive同cool咗啲」，不料對方才透露背後原因，「你作為新人，你都冇請我哋食飯，點解我哋要對你nice？」，讓樓主大感震驚，「香港係幾時開始咗飲茶灌水未開工先敬茶呢啲文化㗎？」。

樓主的老闆透露原因，表示「你作為新人，你都冇請我哋食飯，點解我哋要對你nice（友善）？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民斥樓主公司「充滿歪理」

帖文引來不少網民留言，大部份網民都稱樓主的同事太無理，自己亦未曾聽過倒過來要新同事請客，留言指「我做嘢十幾年來，第一次聽係剛入職新同事要請同事食飯」、「如果係我即刻執嘢走，一個咁講嘢嘅老細/上司，跟佢有運行？人工都唔會加得多」、「唔請食飯就唔對人nice，呢啲咩乞兒心態？」、「十幾個歡迎一個，同屈新人一個請十幾個，好明顯睇到公司充滿歪理」。另外，有人則指現時許多公司已經沒有為歡迎新人的「Welcome lunch」，「的確近啲幾年再冇welcome lunch，除非你自己搞」。