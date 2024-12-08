同事日日買樽裝水返工　原因細思極恐　公司嘅飲水機有幾污糟？

現在人講求方便，在便利店都有賣樽裝水。有台灣網民表示，他每天進公司時，都會看到一名同事的桌上擺著1、2瓶全新的礦泉水，換算下來等於1個月會花1000元（台幣、下同）左右在買水，然而辦公室明明就已經有免費的飲水機了，讓他大感困惑，直問「有必要花到這筆錢嗎？」貼文一出，也釣出不少網民揭露暗黑真相。



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一名網民在Dcard發文表示，他觀察一名新來的同事一段時間，發現對方幾乎每天都會買一兩瓶礦泉水來喝，喝完就直接丟在桌上，隔天又有新的礦泉水，推測每個月大約會花1000元左右在買水，但令他不解的是，辦公室明明就有免費的飲水機：

「幹嘛花錢每天買水呢？有必要花到這筆錢嗎？免錢不喝，還要自己花錢買？」



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貼文一出，不少網民紛紛表示：

「有些人對於水的味道有比較強烈的感覺，只有某些礦泉水他們能喝」

「不想用昨天用過的水壺喝水，但又懶得洗水壺」

「有沒有可能是瓶子重複用」

「還沒遇過這種要求的，沒想到那麼多人都要買水喝，每次在便利店覺得水那麼貴誰會買，現在知道原來有人都在喝」。



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其中，也有不少網民分析，原因恐怕與「衛生」有關，直言：

「飲水機的水味道不一樣，而且如果沒有定時清理真的超噁」

「因為有些人會直接把水壺靠在出水口上」

「有些飲水機會有蟑螂爬過，所以很多人會因為衛生問題，不用公用的飲水機」

「你有去看過大樓的水塔嗎，Google 看一下」

「一個月1000換衛生，減少生病機率，蠻值得的投資啊」。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】