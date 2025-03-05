港女搭飛機SIM卡跌座椅間　降落後工程師拆凳找　網民批阻下班機

去外地旅遊不少人都會事先購買當地電話卡，再於抵達時更換，不過若在機艙內更換卻不慎弄丟，隨時「搞到成村人」。有港女近日於網上發文表揚國泰航空員工，她乘坐國泰航空飛往台灣期間，在飛機降落前欲換電話卡（SIM卡），卻不慎將香港電話卡跌在兩個座椅中間，機艙服務員得悉後幫忙尋找，最後還在降落後勞煩工程師拆開座椅，才尋回電話卡。



網民讚賞國泰航空員工的同時，斥責港女阻礙員工下班，甚至有機會導致下個航班延誤，指出應在下機後才換電話卡或在回港後補領弄丟的電話卡，「其實係想快啲趕你走，飛機land咗好多嘢要做」、「唔明點解你寧願搞到咁大，又要拆凳又盛，都唔會諗住返香港時補返張算？」、「跌咗可以畀錢買過的！你而家咁樣，係阻住下班機嘅進度！明知自己論盡，就唔好喺機艙換sim卡！」。



有港女乘坐國泰航空從香港飛往台灣的航班，在飛機降落前打算更換台灣電話卡，卻不慎將香港電話卡跌在座椅內。（資料圖片）

港女搭飛機跌電話卡 工程師拆凳尋回

該港女於Threads發文憶述事件，她乘坐國泰航空從香港飛往台灣的航班，在飛機降落前打算更換台灣電話卡，「點知一打開個卡槽，sim卡就自動飛走咗，朋友睇到話係秒速跌咗入兩張凳嘅中間」，直到下機一刻，她們找遍所有地方也找不到。

港女表示，在乘客差不多下完機的時候，有機艙服務員見到她們在尋找東西，於是走過來詢問是否需要幫忙。港女說弄丟了電話卡，機艙服務員問是香港還是台灣那張，「聽到係香港嗰張之後，即刻有兩位crew幫手搵，然之後成team人都過晒嚟，最後佢哋仲搵咗工程師上嚟拆咗張凳」，結果真的在座椅內尋回，而座椅內還藏有不少人弄丟的電話卡。港女感激該航班的全體員工，「唔係佢哋咁helpful都搵唔返張sim」。

機艙服務員得悉後幫忙尋找，最後還在降落後勞煩工程師拆開座椅，才尋回電話卡。（資料圖片）

網民籲勿在機艙內換電話卡

不少網民留言讚揚國泰航空的員工熱心助人，「其實CX好多時都好好，有禮貌願意走多一步」、「咁相信跌sim卡嘅客人嚟講，你唔會係第一個，亦都唔會係最後一個，不過CX真係世一」、「如果可以，send張official嘅表揚信畀CX，佢哋係會加分的，亦都多謝你」。

有網民批評港女阻礙員工下班，「我都係做呢行，讀完第一反應真係覺得好阻住人收工」，指出不應在機艙內換電話卡，「搭飛機唔好用AirPods同入sim卡，年中唔少人跌咗喺凳入面」、「其實落咗機先換sim卡得唔得呢」、「下次唔好飛機換卡， 一係就確保唔會跌，會阻住啲crew收工，飛機又遲cleaning，下班機delay咗又俾人鬧係因航，個ramp（停機坪人員）可能都因為要拆凳幫你執卡遲收工遲食飯，因為你落機話唔見嘢都真係一定會幫你搵，機組人員唔會唔理你呀」。