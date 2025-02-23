噁心！搭飛機遇極品乘客「伸腳趾到前座」　他一招反制讓網民讚好

搭飛機時附近乘客的行為是影響旅程的一大關鍵。



近日就有名外國網紅坎姆（Cam Casey）分享自己遇到的無禮乘客，只見坐在他身後的乘客直接將腳伸直、放到坎姆座位底下，更誇張的是對方只穿著夾腳拖、大剌剌地露出腳趾，覺得噁心的坎姆後續故意拿水往後方乘客的腳趾倒，這才讓對方把腳縮回去，他將自己的經歷拍片上傳到社群後引起網友熱議。

外國網紅坎姆座飛機時，身後乘客直接將腳伸直到他座位下，於是坎姆故意拿水倒往腳趾，引起熱議。（TikTok影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 5

《紐約郵報》報道，坎姆在TikTok影片中提到自己搭機時，坐在身後的乘客直接把腳伸直、放到坎姆座位下方，只見坎姆低頭就能看到1雙只穿著夾腳拖的腳，這讓他忍不住說道：

老兄，這實在太噁心了。

並露出厭惡的表情。

為了讓後方乘客學到教訓，坎姆隨後打開水瓶、「故意」把水倒在後方乘客的腳上，這個舉動讓對方嚇到、趕緊把腳縮回去。

坎姆的這段經歷曝光後引起網友討論，雖然有些人認為他不應這麼做，但大多數網友都稱讚坎姆的靈機應變，還有人惡趣味地表示：

「倒溫水或咖啡會更好」

「我會假裝打噴嚏，然後往對方的腳趾灑點水」

「水太便宜他了，應該要倒咖啡或巧克力牛奶」



甚至有人表示：

我會不小心把很重的水瓶丟到地上，然後就會（聽到）『哎呀』！

事實上，過去就曾傳出同類型的事件，甚至有人遇過後方乘客直接赤腳往前伸的誇張行徑，不過其實有些航空公司明令禁止赤腳登機，包括達美航空、美國航空、西南航空和捷藍航空都禁止乘客赤腳，並保留將乘客趕下飛機或拒絕提供服務的權利。

【延伸閱讀】搭飛機慘被後座阿婆「臭腳狂踩頭髮」 潔癖女秒崩潰 終一招反制（點圖放大閱讀）：

+ 16

延伸閱讀：

【獨家】【女王碰毒一路騙】知名經紀人揭詐騙內幕 劉喬安郵包藏毒1.5公斤

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】