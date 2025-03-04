阿婆玩命？駕電動輪椅馬路逆線打橫駛　險遭小巴撞　另2大媽更狂

大地任我行？1名阿婆者近日竟在將軍澳彩明苑對開馬路駕駛電動輪椅，逆線橫越行車線行駛，不時有車輛迎面而來及經過身旁，更險些被小巴撞倒，過程險象環生。而危險的場面接踵而來，輪椅阿婆身後不遠處再有2名大媽在馬路上行走，可見安全意識極薄弱。



1名阿婆近日竟在將軍澳彩明苑對開馬路駕駛電動輪椅，還逆線行駛，更橫越行車線，險象環生。（Threads影片截圖）

阿婆駕電動輪椅馬路逆線行駛

有網民於Threads上載一段28秒影片，可見1名阿婆在彩明苑對開馬路上駕駛電動輪椅逆線行駛，更橫越了行車線。當時有1輛的士在其經過身旁，但阿婆仍毫不畏懼繼續向前駛，隨後1輛小巴迎面而來，司機明顯減速避撞，而阿婆還懂得「扭軚」避開，在小巴和私家車中間穿插。

而危險場面接二連三，在阿婆身後不遠處，有2名大媽挽着手在馬路上逆線慢慢行走，當時行人路上有途人在等車，惟片主和途人均未有上前制止3人危險行為。

有阿婆近日竟在將軍澳彩明苑對開馬路駕駛電動輪椅，還逆線行駛。（Threads影片截圖）

有阿婆近日竟在將軍澳彩明苑對開馬路駕駛電動輪椅，還逆線行駛。（Threads影片截圖）

網民斥危險：做人做夠咗呀？

影片引來網民嘩然，「佢坐輪椅唔係無原因」、「做人做夠咗呀？」、「亂咁來！拉唔拉得？」、「婆婆你咩事咁睇唔開呀？」。不過亦有網民擔心輪椅阿婆是因為腦退化，精神恍惚迷糊，才做出此行為，「可能有腦退化唔出奇啊」。另有網民批評挽手行走的2名大媽亦很離譜，「仲要行得好自然，好似理所當然」。

一輛小巴迎面而來，阿婆還懂得「扭軚」避開。（Threads影片截圖）

危險場面接二連三，不久後有兩人挽着手在馬路上逆線慢慢行走。（Threads影片截圖）

當時行人路上有途人在等車，惟片主和途人均未有上前制止3人危險行為。（Threads影片截圖）

3情況下駕駛電動輪椅 可被罰款2,000元或監禁3個月

根據香港大學法律與科技研究中心社群法網資料，指電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管。但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，違者可被罰款2,000元，或監禁3個月。