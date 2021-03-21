女友自稱大自己兩歲　原來足足11歲　台男煩惱：生日蛋糕插乜數字

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-21 21:30

如果你意外發現另一半謊報年齡，而且大你足足11歲，你會有什麼反應？一位台灣網友便遇上這情況，並上網求教：「她生日快到了，我是否應該買個蛋糕然後插上她實際年齡的數字蠟燭呢？」

「最近剛好看到她的身份證，是大我11歲……」（點圖放大看原文）👇👇👇

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男女朋友交往年紀重要還是感覺重要呢？網友在「匿名公社」發表：「我女朋友在跟我交往的時候跟我說她大我兩歲，結果最近剛好看到她的身份證，是大我11歲……她生日快到了，我是否應該買個蛋糕然後插上她實際年齡的數字蠟燭呢？」

網友回應：「先去超跑店拿喜歡的DM再跟她談……」、「少奮鬥10年了」、「怎麼那麼久才看到身份証啊？看到會影響對她的愛嗎？」、「真心建議她生日那天也是可以表明你已經知道她實際年齡的機會，要坦白你不在乎年紀差距，重點是兩個要合的來，你也愛她！讓她知道不需對你隱瞞任何事。我相信她也很愛你，所以才選擇這樣做！我感同身受，往往不是被騙的受傷，而是選擇欺騙的其實過得很辛苦……加油」。

也有網友表示：「那她應該保養的蠻好的……大11歲都沒發現……」、「覺得直接明講吧~或許這樣比較好」、「建議如果用了真實年紀的蠟燭……明年你的草會長很高……為了生命安全，強烈建議使用『問號』」、「現在女人很會保養的，而且有醫美，大11歲外表看不出來是正常的」、「如果有結婚的打算，我覺得是應該問清楚的」、「沒關係啦 是真愛！」、「11歲耶~怎麼可能都沒有發現啦~有點扯」、「只要兩個人相愛，差幾歲都沒關係，前提是要老實交代」、「我覺得你如果很愛她就提出你的疑問吧！」。

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