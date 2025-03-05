虐兒！外傭疑摑女童再塞蕉入口　港媽目擊：一巴打臉　網民籲報警

沒有愛心就不要照顧小朋友！有港媽日前於荃灣公園目擊有外傭疑摑年幼女童一巴掌，女童臉頰出現明顯紅印，當欲哭喊，外傭竟將香蕉塞進女童口中。港媽當時與自己聘用的菲傭目擊事件，立即出言喝止，而出手打人的外傭立即急速帶着女童離開。



港媽不忿外傭打小朋友的行為，於是發文及上載相片公審對方，帖文引來網民熱議，紛紛怒斥「有冇搞錯？我見小朋友的（塊）面都紅咗，咁冇愛心湊就返鄉下啦」、「個細路想喊仲塞隻蕉畀佢？想鯁死佢呀？黐線㗎！」、「呢啲情況唔需要猶豫，一報警已經救返個童年」。



有港媽日前於荃灣公園目擊有外傭疑摑年幼女童一巴掌，女童臉頰出現明顯紅印，當欲哭喊，外傭竟將香蕉塞進女童口中。（fb群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

港媽目擊外傭打女童一巴 再塞香蕉入口

該港媽於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文指出，事發於3月1日下午2時40分，她與自己聘請的菲傭在荃灣公園照顧嬰兒時，目擊1名外傭「一巴冚落個小朋友塊面」，她們2人當場「嚇親」。女童被打後欲哭喊，沒料到「姐姐即刻用香蕉塞住佢把口」，港媽與菲傭即時出言喝止，「佢就急急腳帶住小朋友走咗」。

港媽表示，事發前她聘請的菲傭曾與該名外傭聊天，詢問對方是否也是來自菲律賓，該外傭聲稱自己來自印尼。港媽說，「完全估唔到佢會動手打人，影都影唔及（切）」，她希望相關僱主會看到帖文，好好教育外傭。

事件引來網民熱議，怒斥「有冇搞錯？我見小朋友的面都紅咗，咁冇愛心湊就返鄉下啦」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民籲報警：唔可以縱容呢啲人

事件惹起眾怒，網民紛紛斥責打人的外傭，「成塊面紅晒，爸爸媽媽都未捨得打，你係工人你憑乜嘢啊？應該即刻報警」、「呢啲工主，禽獸不如！一定要轉發到僱主手上為止！」、「工人在公眾地方也可以咁做，在家冇父母時候可以想像怎對小孩？」、「希望個小朋友返去識同父母講工人姐姐打佢」、「如果我在現場，唔畀佢走即刻報警，唔可以縱容呢啲人，冇愛心」。

有網民認為，打人者與被打女童有機會並非外傭與少主關係，而是母女，「咁似樣，似阿媽嚟，唔係姐姐喎」、「小朋友樣雖然係睇唔晒，留意扎頭髮，一邊面輪廓，似唔似mix？會唔會呢個打佢一巴嘅女人，係佢媽媽？」，有網民則指出，「就算係媽媽都唔應該出手打小朋友」。