旅遊注意！遊客控訴用Agoda訂台灣旅館竟「被拒入住」　疑涉超賣

有民眾在Agoda訂台灣青年旅館，晚上11點半抵達卻被拒絕入住，當下櫃枱說訂房已滿、只能和Agoda申訴，民眾質疑旅館超賣卸責。



但當事青旅表示，是民眾未提供訂單編號才無法入住、駁斥超賣。北市觀傳局表示將稽查，消保官則說，如果超賣屬實，青旅業者要賠最高3倍住宿費。是青旅或Agoda超賣，還要調查釐清。

有旅客在Agoda訂台灣青年旅館，晚上11點半抵達卻被拒絕入住。（YouTube@TVBS NEWS）

旅館堅稱沒有超賣，反指該旅客沒提供訂單編號以致無法入住。（YouTube@TVBS NEWS）

該旅客則表示當時有把訂單給職員看，但對方「直接推掉」。（YouTube@TVBS NEWS）

多名旅客包括一名來自日本的男子也被拒入住 點圖放大了解更多：

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星盒青旅櫃台人員稱：

我們沒辦法幫Agoda去處理這個事情。

訂了青旅到現場卻沒房睡，櫃台人員要旅客找訂房平台處理，旅客不能接受：

所以錢收了，你們可以不負責任就對了？

「這個真的不在我工作的範圍。」櫃台人員到下班時間，仍沒解決問題。「並不是說花費多的人權利最大……」「跟花錢多少沒有關係。」

在星盒青旅大半夜吵得不可開交，最後還是無法入住。旅客張先生指控，自己訂了2/22星盒青旅2晚住宿，當天晚上約11點半抵達，前頭還有一位男日本旅客一位女台灣旅客，以及他自己和朋友和另外一位女台灣旅客，共4組旅客都有訂房卻沒房住也沒退費賠償的情況：

我有把我的訂單頁面截圖給他，然後他直接推掉。至少你要承認是自己管理上的有問題，這樣我至少還比較能接受一點。

星盒青年旅館回應，當時因世界棒球經典資格賽期間訂房量大，無法受理現場客，表示當事旅客23:35抵達，拒絕提供訂單編號，直到櫃台下班時間仍未提供，無法受理入住，已報案進入司法程序；另兩組顧客24:00前仍未辦理入住，強調並無超賣情況，若有退款需求，可洽Agoda。

業者和旅客雙方各說各話，Agoda則未回應。專家分析，儘管Agoda是海外業者，但若有超賣也要遵守台灣法規。其他旅宿業者李奇嶽也表示：

旅客購買到的最終末端服務商品是在台灣，（若有超賣）你該退錢就退錢，該賠款就賠款。

觀傳局也已經關切事件，副局長蕭君杰稱「將派員至該旅館稽查，如查獲違規情勢，將依發展觀光條例相關規定核處」。台北市主任消保官楊麗萍解釋：

旅客得請求約定房價總金額1倍計算之損害賠償，如果是故意導致，旅客可以請求約定房價總金額3倍計算的損害賠償。

觀傳局表示，旅客能提消費申訴，至於是否是青旅業者或Agoda超賣，到底哪裡出問題，也待調查釐清。

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