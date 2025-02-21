不少人喜愛去日本旅遊，不僅交通方便，即使語言不通也不用太擔心。



一名網友去日本旅遊，在某間店看到有2位台灣人，其中一位把要結帳的商品給在隊伍中的另一位，卻被店員制止，店員同事還抱怨「台灣人素質」，令他相當難過，也不禁好奇：

原來日本人對台灣觀光客的印象很差？

日本旅遊｜大阪心齋橋購物「排隊1行為」被店員制止斥：沒羞恥心（01製圖）

大家又覺得這樣算不算插隊？點圖放大看看當時情形及網民意見：

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一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他之前去日本心齋橋逛街，在某間店看到有一位台灣人在排隊結帳，他朋友後來也要結帳，於是把要買的商品給對方一起結帳，沒想到卻被店員制止。

由於語言不通店員只好比手畫腳說NO，並指著隊伍最後面，意思是友人應該要排隊而不是插隊給排隊的人結帳，友人則是拿手機翻譯給店員看，但仍不通融，最後友人就把商品放回去，決定不買了。

後來原po聽到日本店員的同事對該店員說：

又是台灣人素質嗎？不守規矩卻要人通融真是煩人，沒羞恥心。

他聽了之後有點難過，心想「原來日本人是這樣看待台灣人的嗎？」，引起網友熱烈討論。

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網友紛紛表示：

「排隊本來一開始就得一起排著，而不是後來合併，這是很多台灣人在外地讓人很詬病的東西」

「不意外，台灣人西客也很多」

「做過服務業就知道台灣人有多少刁民，每次看到『台灣最美的風景是人』這句話都覺得很可笑」

「只能說是台灣人的國際觀不足，但不是很嚴重的點所以關注的人也少，導致出外鬧笑話的人也多」



不過也有人認為：

「一起結帳應該還好吧，又不是排在友人後面再打一單」

「也太嚴格了吧，假設家人在排隊了，而我逛一逛看到想買的，拿去給家人請它順便幫我結帳，這到底哪裡礙到人，又不是請家人讓我插隊」

「如果不是誇張多的東西要一起買，這種解壓縮世界各地到處都是吧，丟臉的是被制止還不聽話」



有網友則表示，各地都有素質差的人，沒必要開地圖砲（種族歧視）：

「這日本店員直接開地圖砲，素質差到極點，照他邏輯，我在台灣也看過日本觀光客插隊，我是不是也要認為日本人素質都這樣？」

「我明明也看過日本人做一樣的事啊，不過算人頭的排隊（如遊樂設施）就真的不應該，然後每個地方的人品素質本來就有好有壞，實在是沒必要為此傷心還什麼的，也不用上升到整個台灣形象」

「日本現在對所有觀光客印象都很差，不限台灣人」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】