外出入住旅館時，部分房間皆會提供USB充電座或是一般電源插座方便民眾充電。



日前一名網友稱，有次入住酒店，而後將手機接到USB充電孔時，竟跳出「超毛訊息」，讓他當場嚇傻。對此，一票網友曝光相同經驗，並示警「永遠要自己帶插頭再接線」。

旅遊安全｜用酒店房內USB充電座 手機突彈出「恐怖訊息」秒嚇傻（01製圖）

內行網友：巴士或火車的USB孔都要小心（點圖放大閱讀）：

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一名網友在社群平台上稱，自己有次在接待會館住了一晚，隨後將手機接到床頭的USB充電孔，孰料手機跳出的並非「充電中」訊息，而是：

您是否要同步備份到此裝置？

讓他當場嚇傻。

原PO解釋，該USB port裏頭有Android 裝置，直呼自己現在USB線都買有牌子的，同時示警經常在手機使用行動支付或是數位銀行者，更需要特別小心USB線和充電頭的選擇。

對此，一票有經驗的網友表示：

「巴士火車的充電孔、旅途中免費wifi也要小心」

「不要用USB充電，還是自己帶充電頭吧」

「外面的野生USB不要用，永遠自己帶插頭再接線」

「在對岸之前還有在車站等公共場所，假裝說自己充電寶好像壞了，要人家手機接他試插一下的。然後接上去後，不知不覺手機裡面重要個資、支付資料都馬上被copy走」

「如果是USB線直接插牆上的USB接口，有可能接口後面有隱藏連到其他裝置，用自己帶的充電器比較保險」



另也有網友建議：

「出門在外會擔心這種事的話，就買一條短的便宜USB延長線，然後環切剝皮，把綠、白兩條線剪斷，再用電火布包起來。以後在外面傳輸線就先接在這條延長線，再插上外面的USB母座」

「其實現在支援高功率的Type-C傳輸線裡面都要求有可讀取傳輸線傳輸能力的晶片，蘋果線裡面甚至要求要有跟蘋果官方購買的已經繳了版稅的認證晶片。傳輸線裡面有晶片已經不是什麼特別的事情，還是要相信並注意手機裡面的安全性通知吧」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】