衰！天水圍男露械疑小便到花槽被拍片公審　街坊認出是慣犯批缺德

隨地小便本已缺德，還要當眾露械，實在是離譜！日前有居住天水圍的街坊發文，指她多次目睹同一男子隨地小便，形容「事不過三」，遂即時拿起手機拍片，並公審到網上。有街坊認出片中人，指對方疑是慣犯，「屋企樓下呢2年每次晚上10點後，都有個類似咁嘅人又係扮聽電話，跟住又係露岀嚟」，又質疑對方故意露械，「我放大咗嚟睇，佢係扮緊屙尿，實際露緊大鳥」，故有不少聲音批評男子行為缺德。



片段亦意外引來內地和台灣網民紛紛關注男子陰莖，笑稱「係咪俾蜜蜂針過嚟」、「龍的傳人」、「需要高清支援」。



天水圍有男子被指多次隨地小便，遭街坊拍片公審。（threads影片截圖）

天水圍男子當眾露械 疑似隨地小便

該女街坊在threads帳號發布片段，指已經是第3次目睹片中男子隨地小便，認為「事不過三」，所以即時上前「評價一波」。從僅僅3秒影片可見，1名穿着藍色上衣、貌似在通電話的男子拉下褲頭，露械疑似小便至花槽。樓主見狀隨即拿着手機上前拍攝，男子發現被人偷拍，即時轉身企圖以背脊遮掩，甚至像是以普通話激動稱「哇，X」，片段至此完結。

穿着藍色上衣，貌似在通話的男子拉下褲頭，露械疑似小便至花槽。（threads影片截圖）

穿着藍色上衣，貌似在通話的男子拉下褲頭，露械疑似小便至花槽。（threads影片截圖）

男子發現被偷拍後，即時轉身企圖以背脊遮掩。（threads影片截圖）

多名街坊曾遇片中男子 質疑對方是慣犯

帖文曝光後，許多街坊紛紛指片中男子疑似慣犯，「我有晚放工返屋企都見到呢條友」、「屋企樓下呢2年每次晚上10點後，都有個類似咁嘅人又係扮聽電話，跟住又係露岀嚟」，又質疑對方是故意露械，「我放大咗嚟睇，佢係扮緊屙尿，實際露緊大鳥」。有留言於是批評男子行為缺德，「條友咁衰格，露鳥仲要屙尿落花叢」、「要影佢嘅衰樣放上網，等全宇宙都知先安樂，佢哋唔會覺得自己有問題」、「同佢講：『攞得出嚟就唔好驚人拍片啦』」。

網民批樓主公審舉動：對當事人造成傷害

惟有留言指責樓主拍片公審男子舉動，「你有無想過你呢種一時之快會對當事人有幾大傷害？傳咗出去點見人，條片仲要咁清？你哋班友可能就睇得好happy，人哋分分鐘就匿喺屋企喊。人有時好脆弱，個男仔有乜事的話，你良心過唔過意得去？」。樓主留言反擊，「咁你有無諗過一個女仔夜晚返屋企，見到條友當眾露械對我有幾大傷害？」，她透露2個月前已在同一地方遇見片中男子，不少住在附近朋友亦有見過對方，質疑「人有三急無廁所，搵個更加隱蔽嘅地方解決不好嗎？」。

片段惹兩岸網民熱議 嘲笑：龍的傳人

片段意外引來內地和台灣兩地網民留言，眾人「錯晒重點」紛紛關注男子陰莖，「哇，好像蠻大的」、「需要高清支援」、「龍的傳人」、「係咪俾蜜蜂針過嚟」、「真的是蛇年形大運耶」，又調侃「呢啲咪叫—炮而紅」。

公眾地方隨地大小便 最高可被罰款1萬元

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章 《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法許可權或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

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