迪士尼魔雪奇緣過山車座位有大便？港女：好彩望一望　爆後續係咁

香港迪士尼樂園的主題園區「魔雪奇緣世界」(World of Frozen),其中的遊樂設施「雪嶺滑雪橇」過山車較為刺激,吸引大人小孩排隊。最近有女生網上發文,表示日前玩該山車,即將坐下之際及時發現座位上有疑似大便,「啲工作人員話係屎」,不禁直呼「到底咩人玩Frozen個過山車玩到瀨屎」。



網民爆笑指該過山車遊玩時間不長,「佢要屙屎要除咗條褲先屙到喎」,又稱該過山車身高1米已能遊玩,可能真的是小朋友受驚。女生則回應發現糞便後,職員「成架車開返入廠」。《香港01》正向迪士尼查詢。



1名女子在社交平台發文,表示早前正準備遊玩該過山車,正當她將即坐上卡座前,竟看到座位上有大便。(Threads圖片)

坐下前驚揭有「黃金」

樓主在Threads上發文表示她日前到迪士尼樂園遊玩,其間她到主題園區「魔雪奇緣世界」乘坐高速過山車「雪嶺滑雪橇」,不料臨上車前竟發現座位上有疑似大便,才「逃過一劫」。

她在帖文中不禁慨嘆,該位置為列車尾的裏側座位,「啲工作人員話係屎」,「最正係原本有個女人坐咗喺嗰個位度,如果篤屎唔係佢瀨嘅話,咁即係佢坐住咗篤屎玩咗成程」、「到底咩人玩Frozen個過山車玩到瀨屎?好彩上車前望一望唔係就坐咗落擗屎度……」。

據樓主上傳的照片顯示,事發於過山車的最後一排,相關座位的安全護欄已被放下,疑為免有其他遊客不小心坐下,而座位上則以紙巾掩蓋。

「雪嶺滑雪橇」為香港迪士尼樂園主題園區「魔雪奇緣世界」(World of Frozen)的遊樂設施。(示意圖 / 資料圖片)

網民嘲:Let it go~

帖文很快就引來大批網民熱議,紛紛笑言「10秒過山車都可以攋屎?」、「佢要屙屎要除咗條褲先屙到喎」、「玩個嬰兒級數過山車都可以攋屎?」、「可能朱古力溶咗,唔係屎嚟」,又指該過山車身高1米就可以遊玩,「可能真係小朋友嚇到瀨」。有人更引用電影歌曲中的著名歌詞,「Let it go~let it go~ Can't hold it back anymore~」。有在現的遊客表示「真係好好彩你哋發現咗,如果唔係都唔知幾時先會發現」。

相關過山車事後開回廠

部份網民就質疑為何沒有職員即時清理,但樓主留言回應,稱該過山車其後已「成架車開返入廠」,而紙巾也是由迪士尼職員放置。她認為即使小朋友或任何人「唔小心瀨咗」都應該自行清理,「辛苦晒啲清潔人員」。

(綜合)