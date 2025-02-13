迪士尼魔雪奇緣過山車座位有大便？港女：好彩望一望　爆後續係咁

香港迪士尼樂園的主題園區「魔雪奇緣世界」（World of Frozen），其中的遊樂設施「雪嶺滑雪橇」過山車較為刺激，吸引大人小孩排隊。最近有女生網上發文，表示日前玩該山車，即將坐下之際及時發現座位上有疑似大便，「啲工作人員話係屎」，不禁直呼「到底咩人玩Frozen個過山車玩到瀨屎」。



網民爆笑指該過山車遊玩時間不長，「佢要屙屎要除咗條褲先屙到喎」，又稱該過山車身高1米已能遊玩，可能真的是小朋友受驚。女生則回應發現糞便後，職員「成架車開返入廠」。《香港01》正向迪士尼查詢。



1名女子在社交平台發文，表示早前正準備遊玩該過山車，正當她將即坐上卡座前，竟看到座位上有大便。（Threads圖片）

坐下前驚揭有「黃金」

樓主在Threads上發文表示她日前到迪士尼樂園遊玩，其間她到主題園區「魔雪奇緣世界」乘坐高速過山車「雪嶺滑雪橇」，不料臨上車前竟發現座位上有疑似大便，才「逃過一劫」。

她在帖文中不禁慨嘆，該位置為列車尾的裏側座位，「啲工作人員話係屎」，「最正係原本有個女人坐咗喺嗰個位度，如果篤屎唔係佢瀨嘅話，咁即係佢坐住咗篤屎玩咗成程」、「到底咩人玩Frozen個過山車玩到瀨屎？好彩上車前望一望唔係就坐咗落擗屎度……」。

據樓主上傳的照片顯示，事發於過山車的最後一排，相關座位的安全護欄已被放下，疑為免有其他遊客不小心坐下，而座位上則以紙巾掩蓋。

「雪嶺滑雪橇」為香港迪士尼樂園主題園區「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）的遊樂設施。（示意圖 / 資料圖片）

網民嘲：Let it go～

帖文很快就引來大批網民熱議，紛紛笑言「10秒過山車都可以攋屎？」、「佢要屙屎要除咗條褲先屙到喎」、「玩個嬰兒級數過山車都可以攋屎？」、「可能朱古力溶咗，唔係屎嚟」，又指該過山車身高1米就可以遊玩，「可能真係小朋友嚇到瀨」。有人更引用電影歌曲中的著名歌詞，「Let it go～let it go～ Can't hold it back anymore～」。有在現的遊客表示「真係好好彩你哋發現咗，如果唔係都唔知幾時先會發現」。

相關過山車事後開回廠

部份網民就質疑為何沒有職員即時清理，但樓主留言回應，稱該過山車其後已「成架車開返入廠」，而紙巾也是由迪士尼職員放置。她認為即使小朋友或任何人「唔小心瀨咗」都應該自行清理，「辛苦晒啲清潔人員」。

（綜合）