人父偷夾公仔機外LinaBell掛件　女兒一臉驚呆　台主斥：不問自取

為人父親在女兒面前偷竊物品，行為十分可恥。有西九龍中心夾公仔機台主於網上發文，公審一名人父在兩名年幼女兒面前偷掛在夾公仔機外的LinaBell公仔，然後送給女兒，台主批評人父灌輸錯誤價值觀給女兒，直斥「不問自取，是為賊也」。



有西九龍中心夾公仔機台主於網上發文，公審一名人父在兩名年幼女兒面前偷掛在夾公仔機外的LinaBell公仔。（Threads圖片）

人父在兩女面前偷夾公仔機外LinaBell掛件

該台主於Threads發文，她日前發現原本掛在夾公仔機外的LinaBell公仔消失不見，翻查閉路電視畫面後，揭發人父偷竊。閉路電視畫面顯示事發在3月2日下午近6時，人父帶同兩名年幼女兒進入西九龍中心一間夾公仔機舖，台主表示，人父看到她租的夾公仔機外掛着一個LinaBell花圈公仔後，「見到個掛件鬆鬆地」，於是將公仔拿下來送給女兒，她形容「阿女係一臉難以置信地呆咗」。

台主指出，該隻LinaBell公仔掛在機上半個月，一直相安無事，她批評人父行為可恥，還灌輸了錯誤價值觀給女兒，直斥「不問自取，是為賊也」，不解問道「請問一下呢件東西唔係你嘅，你亦冇用真金白銀買返嚟，點解你會選擇偷呢個方式？」。台主說，若人父及其妻看到帖文，希望能向她道歉，「我只係想要一個道歉，小朋友鍾意我送畀佢冇問題」。

人父偷取LinaBell公仔後送給女兒。（Threads圖片）

網民：為人父母知唔知咩叫身教

網民紛紛留言斥責人父，「不問自取呢啲行為都真係幾X街」、「貪心呀呢啲人，好難會改到」、「無恥老竇」、「為人父母知唔知咩叫身教」、「愈嚟愈多父母啲價值觀扭曲晒」。

為何要掛公仔在機外？ 台主：想裝飾一下個台

有網民留言問台主為何要將公仔掛在機外，台主回覆說，「純粹想裝飾一下個台」，她之前曾租過其他夾公仔機也有掛過公仔，「cwb（銅鑼灣）掛咗半年都冇人會偷」，她亦曾在其他機上貼過吉伊卡哇（Chiikawa）卡片，「要撕落嚟都好易，但一樣冇人偷」。