男子搭長途車暴斃！乘客不知情伴屍12小時　司機到站叫喚揭已屍僵

泰國有乘客搭乘長途巴士時於車上暴斃。當地1名中年男子搭乘長途車期間於車上猝死，但因他睡狀安穩，附近乘客都未有察覺異樣。至巴士行駛約12小時後，司機於某站停下，並詢問有否乘客需要下車時，才發現男子全身冰冷且僵硬，隨即報警求助。



警方到場確認男子經已死亡，由於他身上沒有明顯外傷，初步推測死因可能和慢性疾病有關；屍體目前被送往進行屍檢，以釐定其確切死因。



泰國有男子搭長途車期間不幸暴斃，乘客司機不知情，伴屍近12小時。（示意圖／GettyImages）

泰國中年男子搭長途車暴斃

綜合泰國媒體報道，事發於2月25日，當地有男子搭乘長途巴士時在車上暴斃，全車乘客不知情伴屍近12小時。死者為51歲男乘客賈克里特（Jakkrit），他搭乘1架由羅勇府（Rayong）開往那空拍儂府（Nakhon Phanom）的長途巴士，並坐於巴士上層較前排座位。由於賈克里特睡狀安穩，所以即使他暴斃後，周遭乘客亦未有為意，以為他只是在休息。

司機到站叫喚揭屍僵 全車乘客伴屍12小時

直至巴士行駛約12小時後，司機阿南（Anan）於沙功那空府的Ban That一處十字路口停下，詢問車上是否有乘客需要在該站下車。當阿南試圖叫醒賈克里特時，發現他毫無反應，全身冰冷且僵硬，隨即報警。

司機試圖叫醒死者時發現他毫無反應，全身冰冷且僵硬，即時報警。（網上圖片）

警方相信死因無可疑 或和慢性疾病有關

警方接報到場後，確認賈克里特經已死亡。由於賈克里特身上沒有明顯外傷，現場亦沒有被謀殺迹象，初步推測他死因或和慢性疾病有關。警方事後指，屍體目前已被送往進行詳細屍檢，以釐定死者確切死因。事發後，車上乘客都對事件感到難以置信，事關和死者並肩近12小時車程，卻不知他早已離世。

經初步調查，推測死者暴斃或和慢性疾病有關，目前屍體已被送去進行屍檢，以釐定確切死因。（示意圖／GettyImages）

（綜合）