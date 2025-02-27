卡塔爾航空（Qatar Airways）一架從澳洲墨爾本飛往意大利威尼斯的客機，日前傳出有女乘客在飛行途中不明原因猝逝。



後續空服員將女子遺體安放在座位上，讓鄰座一對夫妻被迫坐在遺體旁邊4小時，即使飛機落地也不能離開，這段經歷讓他們身心受創，造成終身的心理陰影。

卡塔爾航空乘客機上猝死 夫妻被迫「伴屍4小時」降落後噩夢未完（01製圖）

死者原非坐在他們身旁 降落後竟仍不准走「逼看驗屍」（點圖放大閱讀）：

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據《每日郵報》報道，米切爾（Mitchell Ring）和珍妮佛（Jennifer Colin）日前搭乘卡塔爾航空，飛往意大利威尼斯度假旅遊，怎料途中一名女乘客，在上完廁所後突然失去呼吸心跳，倒臥在飛機走道上，經空服員急救仍不幸過世。

後續空服員將死者放上輪椅，想要推到商務艙去，卻發現她體型魁梧，卡在走道無法通過，後來空服員發現米切爾和珍妮佛的座位旁還有空位，於是要求他們往旁邊移動，挪出空間放遺體，僅用一條毯子蓋住死者。

夫妻倆指出，空服員當時並未替他們安排其他座位，僅讓他們坐得離遺體遠一點，遺體就這樣躺在米切爾旁邊4小時，而且飛機落地後，他們還被要求一起等待警察與醫護登機，並全程目睹醫護檢查死者過程，讓他們傻眼直呼：

我不敢相信他們叫我們留下來。

對此卡塔爾航空表示，目前正在調查這起事件。

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