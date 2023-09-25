機艙伴屍！乘客以為婆婆全程「太好瞓」　飛機到埗叫不醒驚覺已死

不少人搭飛機時會選擇趁機熟睡，其他乘客和空中服務員都盡量不會打擾。近日英國航空一班由英國飛往法國的航班上1名七旬女乘客，航程期間被誤以為一直「熟睡中」，當飛機抵達目的地，其他乘客見她仍在睡覺，打算叫醒她，才發現她陷入昏迷，大驚通知空中服務員。救護員甚後將婆婆送院，但她最終證實不治，不排除死因與心臟病有關，疑在半空病發身亡，而警方正確認死者身份。



英航航空公司回覆外媒時表示，「很不幸地，1名乘客在從倫敦希斯路（Heathrow）機場飛往尼斯（ Nice.）的航班上去世了，在這個艱難時刻，我們將與顧客的家屬同在」，又指現時未能提供更多詳情。



73歲婆婆乘搭飛機時懷疑心臟病發，相信當時沒有發出聲響，其他人沒有及時察覺不妥，婆婆最終證實身亡。（示意圖/Getty Images）

事件發生在本月21日（周四），英國航空（British Airways）航班BA348由英國倫敦飛往法國尼斯，歷時1小時47分鐘，成功着陸後，乘客紛紛起身收拾隨身行李，排隊準備下機時，發現該名73歲婆婆仍然「熟睡」。有好心人嘗試叫醒婆婆，卻發現原來她陷入昏迷，趕急通知空中服務員，機組人員繼而報警。法國當地救護員將老婦送院搶救，最終在當地時間晚上約10時宣告不治。

據了解，女死者是英國人，救護人員初步相信死因和心臟病有關，死者在半空中病發，可能沒有發出聲響，所以其他人沒有及時察覺不妥，婆婆死後身旁乘客不知「伴屍」，直至下機時才發現不妥。

（綜合）