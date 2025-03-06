22歲美女「撞臉116年前畫作」衣服也幾乎一樣　網民驚呼：轉世！

美國密西西比州一名女子意外發現，自己和一幅1909年畫作中的女性長得幾乎一模一樣，讓網友紛紛議論，認為女子就是畫中人的轉世。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，22歲的女子萊莉（Riley Madison Ladner）被許多網友告知，說她長得和畫作《在梳妝台前》（At the Dressing Table）裡的主角一模一樣。

一名美國女子意外發現自己和一幅1909年畫作中的女性長得幾乎一模一樣，引起熱論。（TikTok截圖）

似到想驗DNA看看是否有血緣關係 點圖放大看看有多像：

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萊莉原本對這幅畫一無所知，某天她在TikTok上收到一則訊息，網友要她去看俄國畫家齊娜伊達．謝列布里亞科娃（Zinaida Serebriakova）創作的畫像，並表示這幅畫跟她真的長得很像。

起初，萊莉不以為意，但收到越來越多類似的留言，於是決定去查看這幅畫作，沒想到結果讓她大吃一驚。畫中的女子不僅五官、髮型和她極為相似，就連身上的睡衣也幾乎一模一樣。

畫作中一名深色長髮的年輕女子坐在梳妝台前，眼神溫柔，彷彿正在沉思。萊莉看了以後拿出自己本來就有的睡衣，決定重現畫作場景。她將照片與畫作合併發布到社群媒體上，立刻引發熱烈討論，甚至還有網友直說：

這根本就是轉世無誤。

萊莉的對比照迅速在網路上瘋傳，網友都猜她可能與畫中的女子有某種奇妙的關聯。有些人認為萊莉可能是畫家的後代，甚至有人猜她就是畫中人轉世。對於這樣的猜測，萊莉覺得既有趣又驚喜，表示自己也想進一步做DNA測試，看看自己是不是真的和這位俄國畫家有血緣關係。

點圖放大看更多齊娜伊達．謝列布里亞科娃的作品：

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「我覺得這真的很酷，因為我自己也是個畫家，這讓我覺得與這幅作品更有共鳴。」萊莉興奮地說：

就連我丈夫看到畫作的時候，都很驚訝我連睡衣都長得一樣。

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