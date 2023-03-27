「未來人」驚爆預告地球毀滅時間：外星人上周已救走8000名幸運兒

未來人穿越警告！



一名自稱從西元2671年回來的「時空旅人」提出2大預言，直言地球將在「這年」毀滅，換句話說全球有80億人將死透。

而且外星人已在3月23日將8000名地球人帶走。

作出大量預言全部附確切年月日 揭地球毀滅恐怖原因（點圖放大閱讀）：

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時空旅人阿拉里克（Eno Alaric）在平台TikTok發布一系列影片，直言自己從未來的648年、西元2671年穿越而來，並警告地球將在300年後面臨重大浩劫，將在西元2323年瀕臨毀滅。

至於地球為何會毀滅？阿拉里克表示，因有另一星球的有害物種來到地球，所以才讓地球面臨重大浩劫，不過有8000名幸運兒逃過一劫。

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阿拉里克進一步透露，有一群外星人「冠軍族」（The Champion）已闖入地球，尋找優秀的領導人、工程師、科學家、醫師等，親自挑選頂尖的「地球之子」。

阿拉里克指出，外星人一共會挑選出8000名「地球之子」，帶到新的星球安置，並延續人類生活。

另外，還有另一個種族的外星人「遠方族」（The Distants）正在來地球的路上，預計2024年中抵達地球。至於是否相信，就見仁見智了。

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