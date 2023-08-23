穿越時空？1917年舊照片疑出現「未來人」 相中其他人表情有亮點
撰文：聯合新聞網
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一張擁有百年歷史的照片在網路上瘋傳，因為這張照片明明攝於1917年，照片中卻出現了一名穿著T恤短褲的「現代人」，引發網友討論。
據《鏡報》（Mirror）報道，這張照片是YouTuber格蘭特（Jamie D. Grant）在一本歷史書上發現的。
照片中其他人也向「未來人」報以異樣目光 點圖放大看看格蘭特解釋箇中不尋常之處：
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這本書《偉大的斯科特角故事》（The Great Cape Scott Story）在1974年出版，格蘭特在看這本書時發現了一張奇怪的照片。
這張照片叫做「最後的野餐」（Last Picnic），拍攝的地點位於加拿大。格蘭特在影片中提到，照片中大部分的人幾乎都穿著當時的衣服，男性通常都穿著西裝戴著禮帽，女性則都穿著長裙。
不過在這群人當中，卻有一名男子穿著T恤和短褲，看起來就像現代人去海邊會穿的穿著。
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不僅如此，男子的髮型看起來十分現代，也並未戴著禮帽，周遭的人都以奇怪或詫異的眼神看他，更讓格蘭特和網友好奇，男子是不是穿越時空不小心回到了1917年。
有網友留言表示，自己小時候看過那本書，當時他只有覺得這個人看起來很不一樣，現在看還是覺得「毛毛的」。另一名網友則說這個人看起來很驚慌失措，說不定真的是另一個時代跑過去的。
不過也有網友說，T恤在1917年應該已經開始流行了，因為1920年代的《韋氏字典》（Merriam-Webster Dictionary）已經收錄了「T恤」這個字。
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