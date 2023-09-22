「時光旅人」又被拍到了？1943年男子疑「用手機傾電話」照片瘋傳

1860年，一幅由畫家費迪南德·喬治·瓦爾德米勒（Ferdinand George Waldmüller）繪製的畫作《期盼預期的人》（The Expected One），因為畫中女子手中看似拿著一支手機，且目光緊盯著它，讓人不禁聯想女子是否為時光旅人。



外媒又再報導，一張攝於1943年，一名美國大兵在美國軍隊接管冰島的街道畫面中，右手似乎舉起「正在講手機」，再次引發民眾對「時光旅人」的討論。

人類發明第一部手機1973年才出現 有網友憑背景推測他在做這事（點圖放大瀏覽）：

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畫面中，一名穿著大衣的美國大兵，目光正盯著鏡頭，表情略顯不安地舉起右手，酷似對現代人來說再平凡不過的講手機舉動，卻出現在一張攝於1943年的老照片裡。

外媒報導，該幀照片拍攝的時間剛好距離人類發明第一支手機、摩托羅拉DynaTAC 8000X的30年前。

照片的時代背景為世界第二次大戰期間，當時美國接管了冰島，因此在冰島街頭出現美國士兵並不足為奇。

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除了這張疑似在講手機的照片之外，外媒還曝光了幾張似乎也同時拍攝的其他冰島街頭照片。

有人猜測，除了講手機的可能性外，該名男子還有可能是在檢查手錶的功能是否正常，從照片中顯示，男子剛好就站在一家鐘錶店或修理手錶店家的門外。

也有人覺得，男子的動作也像在用耳朵捲煙。

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