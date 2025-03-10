陌生女稱跌銀包借$20　PayMe未能過數　行為疑似借錢黨結局神逆轉

坊間出現不少「借錢黨」，隨時令到有需要人士得不到幫助。有港女在網上表示，日前前往乘車，過了半條馬路站在安全島等綠燈，其間1名陌生女生表示「跌咗銀包，但趕住搭車」，想借20元，可以即場透過PayMe還錢。港女依言照做，但女生稱「電話有啲慢」，未能成功過數，港女反叫對方勿再耽誤，理應盡快搭車，女生道謝後拍攝其PayMe帳號二維碼，然後狂奔離開，到最後並非騙案，港女收到對方歸還的20元。



許多網民留言指「間唔中要提醒返吓大家，呢個世界唔係剩係得騙徒」、「睇到我幾擔心呀，好彩有好結局」、「差啲以為又有人被人呃」。



陌生女生表示「跌咗銀包，但趕住搭車」，想向樓主借20元。（《和解在後》電視劇照）

陌生女生想借$20 終透過PayMe過數

樓主在Threads表示，當日站在安全島等候綠燈乘車，突然有1名陌生女生想借20元，聲稱「跌咗銀包，但趕住搭車，可以即刻PayMe畀返」。樓主稱「佢係非常local style嘅女仔，同埋睇得出佢真係好心急」，便要求過完馬路借錢，之後提供20元和其PayMe帳戶二維碼。

女生稱「電話有啲慢」，嘗試2次都未能過數，樓主直言「唔使畀我啦，你趕時間就快啲去搭車啦」，女生非常不好意思，拍攝樓主的二維碼才肯狂奔離開。數分鐘後樓主透過PayMe收回20元。

女生最終透過PayMe，向樓主歸還款項。（示意圖/gettyimages）

網民︰借錢黨搞到個社會變得冷漠，驚做好人，會被人呃

大量網民表示「好人好事」、「借錢黨搞到個社會變得冷漠，驚做好人，會被人呃」、「好人一世平安，希望佢搵得返銀包」。

（Threads）