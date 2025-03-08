難估術語！米線店單據印「口、交、長」引遐想　熟客曝光真正意思

許多餐廳下單時都會使用行內術語，務求下單時簡而精！日前有港男光顧葵芳某米線店，並點了2碗米線，不過列印單據上出現令人充滿遐想的字眼，當中包括「口、交、長」，難免令人有所聯想，他因而分享到網上，稱「我都係食碗麵啫」。



帖文被轉載至其他平台，惹來網民熱烈討論。有人對術語表示不解，「想知其實你嗌咗咩？」，又有留言趁機「開黃腔」，「上面係基本服務費，下面係尺計附加費」、「長短都要計錢」。



有曾光顧食客就解釋，相信樓主點了2碗11號餐、30元的撈米線，其中一碗選擇2樣同是7元的餸，即豬紅（口）和魚皮餃（交），而「X青」即是走青（不要蔥）意思；另一碗則點叫1個餸，「長」是7元的芝士腸，所以總數合共81元。



有港男光顧葵芳某米線店，不過列印單據上出現令人充滿遐想的3字，惹來網民討論。（示意圖／資料圖片）

米線店電子單據列印「口、交、長」3字引遐想

該港男在threads帳號上傳照片，稱「我都係食碗麵啫」。從照片所見，他光顧1間位於葵芳的米線店，並點了2碗「11力米」米線，合共81元。不過電子列印的單據卻出現令人疑惑字眼，先是第1碗44元的米線，單據上竟印上「口、交、X青」等字；另一碗37元的米線則印有「長」字。由於同時出現「口、交、長」等等字眼，難免令人想入非非，甚有遐想。

米線店的電子單據列印「口、交、長」3字，令人充滿遐想。（threads圖片）

網民：做咗10幾20年飲食都睇唔明

帖文引來網民熱議，甚至被轉載至其他平台群組，不少人對相中術語感不解，「想知其實你嗌咗咩？」、「我做咗10幾20年飲食都睇唔明」，又紛紛猜測術語真正意思，「口水雞，水餃，走青，超力米粉」、「係撈米線，交=$7魚皮餃，口真係唔知邊樣$7餸」、「響鈴魚皮餃撈米，啱啱好44，芝士腸撈米，啱啱好37」、「交一定係水餃，口=鯪魚球？長係牛雜檔嗰啲牛腸？」，但有留言就指店舖並無口水雞，亦沒有超力米粉提供，相信術語是另有意思。

笑稱店舖有「隱藏菜單」：老婆見到就仆X

有網民就趁機「開黃腔」，「骨場？」、「隱藏菜單嚟，你問伙記就有㗎啦」、「令人想入非非」、「老婆見到就仆X啦！」、「$81有咁多服務，都抵喎」。

簡化字眼或是這原因

有人質疑店舖術語令人困惑，「手寫單為咗快要簡寫就正常，點解電腦單都要呢？」、「寫多幾個字好耐咩，硬係要寫埋啲外星文字」、「簡化到唔簡（單）」。有網民估計是餐廳老闆為免麻煩，「索性樓面單同廚房單都出同一個產品名」、「廚房每睇少一隻字，你份餐會快一分鐘」，或是餐飲系統對食品名稱或字數有所限制，所以被迫簡化字眼。

餐牌顯示，相信樓主當時點叫11號餐、30元的撈米線，加點2款同樣7元的餸，即豬紅和魚皮餃，合計確是44元。（openrice截圖）

米線店食客現身解謎 原來是指這些餸！

有曾光顧該米線店食客現身解釋，「我去過呢間，『口』字係豬紅，交係魚皮餃，X青咪走青（不要蔥）囉」、「嗰個交字唔係水餃，如果水餃係用水字代替」。而據網上飲食資訊平台的餐牌顯示，「11力米」是指11號撈米線餐、30元的撈米線，而客人加點2款同樣7元的餸，即豬紅和魚皮餃，合計確是44元；另一碗相信食客點叫1個餸，「力」應為7元的芝士腸，37元亦屬正確。

（threads＠rain.tch）