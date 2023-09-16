粉丐？茶餐廳單據驚見這2字　食客見字嬲爆　網民解謎：茶記暗語

茶餐廳文化也可能引起誤會？有食客日前到茶餐廳用餐，發現單上寫有「粉丐」兩字，質疑為何「張單仲咁打」。不少熱心網民解釋用上「丐」字不是有惡意，而是茶記文化會用半邊式的省略寫法，算是行業內的簡體字，「麫」字只寫一半一邊變「丏」，「佢個系統可能出吾到個丏字，就用左丐字代替」。事主明白自己誤會了，原來是是茶餐廳暗唔，「不是話我乞衣」。



食客發現單據有問題，「乜叫粉丐」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指到某茶記用餐，批評食物質素之餘，更指「張單仲咁打」、「有冇見到有乜唔妥」。單據所見，樓主晚上9時許，在餐廳內「散叫 粉丐 丸可」，總計40元。

部份網民不明樓主要表達什麼，樓主後來指，「乜叫粉丐？你們睇不到嗎？」，認為餐廳有惡意，才會用上「丐」（乞丐）字，「我係睇到個丐字，睇慣正體字」。

有網民指樓主「唔好咁玻璃心啦」、「正常粥麵舖寫法嚟咋喎…」、「 你應該之前好少食茶記，以前手寫單基本上都係咁寫」。有熱心網民解釋，大家常見的「麵」是「麫」的異體字，只寫一半是飲食行業因省時而用的省略寫法，不是簡體字，麵的簡體是面，不是麫，所以，『丐』本身不應出現，最多以『丏』作為行業簡體字。

網民指茶記以往的手寫單都會用簡略寫法。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

有留言推測「佢個系統可能出唔到個丏字，就用咗丐字代替」，而不少餐廳也會用「面」代替，「『丐』、『丏』難分，手寫都可能寫『丐』為多，並無惡意」、「收銀機打單邊有咁高科技識話人乞兒窮鬼」、「茶記啲字，唔係畀你睇，係畀收銀同廚房睇㗎」、「最多咪話佢系統set得唔好，OT（檸茶）COT（凍檸茶），如果係真香港人，由細到大，總會唔多唔少見過呢啲字」。

樓主聽完解釋後自知誤會，原來是茶餐廳暗語，明白「不是話我乞衣」、「我去食嘢唔係去打工，使理咁多咩」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）