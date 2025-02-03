葵涌南記冰室招聘樓面！列「企鵝、方丈、少奶勿擾」　原來咁意思

創意招聘告示，最少能吸引眼球注視！有港女日前途經葵涌南記冰室時，發現店方於門外貼出招聘告示，稱聘請全職及兼職的「熟手樓面」，不有趣的是，告示底部寫上「注意：企鵝、方丈、少奶勿擾」，於是分享到網上，惹來網民討論。



有人大讚招聘告示有創意，指「企鵝指淨企喺度，叫佢做嘢就『哦』，哦完繼續企喺度」、「好正嘅暗語」、「真香港人先睇得明」。不過有人對「少奶」表示不解，他人有以下猜測，「嬌生慣養唔捱得」、「應該係指嫁咗小康家庭，但喺屋企無聊，返工為咗吹水嘅師奶？」、「即係嚟體驗人生嗰啲，真係齋睇」，至於「方丈」則是小器記仇且易與人衝突。



葵涌有冰室於門外張貼招聘告示，以暗語列明不要3類人士，獲網民激讚。（《阿媽有咗第二個》劇照）

冰室貼招聘告示 列不聘請3類人士

該女生在threads帳號上傳照片，指「南記個招聘post好好笑」。從照片可見，葵涌南記冰室於門外張貼1張招聘告示，表示需要招聘全職及兼職的「熟手樓面」，希望應徵者為人勤快、主動，有意者則可入內洽談。不過令人注目的是，告示最下方有1行小字強調，「注意：企鵝、方丈、少奶勿擾」。

方丈代表「小器」，源自周星馳電影《食神》的情節，而戲中方丈就是劉以達飾演的「夢遺大師」。（電影《食神》截圖）

方丈代表「小器」，源自周星馳電影《食神》的情節，而戲中方丈就是劉以達飾演的「夢遺大師」。（電影《食神》截圖）

樓主覺得上述招聘告示頗為有趣，於是拍下分享到網上。她又於帖文嘗試為以上3詞作解釋，企鵝即「淨係識行行企企，唔做嘢嘅冗員」；方丈即是指為人小器 ；而少奶則未有解釋，只表示「好明顯啦吓話」。

告示指需招聘全職及兼職的「熟手樓面」侍應，但就表示「企鵝、方丈、少奶勿擾」。（threads圖片）

暗語意思曝光獲讚：好貼切嘅形容

帖文惹來網民大讚餐廳招聘告示有創意，「企鵝指淨企喺度，叫佢做嘢就『哦』，哦完繼續企喺度」、「我初戀男友返第一份工時佢老闆解釋佢知，出嚟做嘢做到企鵝咁，唔該返屋企」、「好正嘅暗語」、「好貼切嘅形容」、「真香港人先睇得明」。另有人分享其他詞語，「企鵝都識出聲有反應，我以前遇過一些『稻草人』」、「仲有足球員（射波）」、「電競手呢？（返工打機）」。

有網民道出「企鵝」的真正意思，是指「淨企喺度，叫佢做嘢就『哦』，哦完繼續企喺度」。（《行運一條龍》劇照）

「少奶」原來是這意思

不過有人對「少奶」一詞表示不解，他人估計是無經濟負擔的女士，「少奶，應該係指嫁咗小康家庭，但喺屋企無聊，返工為咗吹水嘅師奶？」、「錫身？」、「嬌生慣養唔捱得」、「可能係指10隻手指Gel行晒水晶甲嗰啲少奶」、「即係嚟體驗人生嗰啲，真係齋睇」。

「少奶」則被猜測是已嫁人，因無聊想體驗人生而上班，或嬌生慣養人士。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

（threads＠kaitlynq1238）