小紅書女呻收$2「假硬幣」！網民看相嘲不識寶：限量版具收藏價值

舊式鈔票或硬幣不再發行，除了可作紀念，更有有望升值。不過，近日有女生收到舊款限量版2元硬幣時，卻誤以為收到「假硬幣」，還在小紅書發帖抱怨。看過相片的網民隨即指樓主「不識寶」，指該硬幣是香港金融管理局於1997年發行的限量紀念幣，以慶祝香港回歸祖國，有人更表示該套貨幣「市面罕見」、「買少見少」，具收藏價值，並建議樓主好好保存。



有女生就誤以為收到2元假硬幣，於是在小紅書發帖抱怨；而從照片可見，2元硬幣有「和合二仙圖」。（「Eva_Pan」小紅書圖片）

2元硬幣背面有和合二仙圖

該名女生以為收到「假2元硬幣」，於是在小紅書發帖抱怨稱「居然還收到個假硬幣」。從照片可見，該2元硬幣雖然正面是洋紫荊圖案，但背面卻並非常見的鑄有「2」字，反而是「和合二仙圖」及鑄有「1997」、「貳圓」字眼。

網民認出硬幣真身 稱具收藏價值

不過有眼利網民卻認出樓主收到的其實是1997年發行的限量紀念幣，更直指她「唔識貨」，「1997年發行的期間限定紀念幣」、「呢個係1997限量版來的，唔係造假好嗎？」、「這個硬幣是真的，1997年特別版」、「紀念97回歸，是同等價值的兩元」，甚至有人表示該套貨幣「市面罕見」、「買少見少」，「假？都唔知幾值錢呀！」、「收藏起來吧！現在市面流通已經萬中無一」。

另外有網民就拍照分享自己的珍藏，展示該系列不同幣值的硬幣，也有人直接開價以2倍以上的價格向樓主收購，「用5元跟你換吧」、「4元我可以同你對換」。

有網民拍照分享自己所珍藏的該系列紀念幣。（小紅書）

實為金管局1997年發行紀念幣

翻查香港金融管理局網頁資料，為慶祝香港回歸，金管局於1997年5月11日發行該套「一九九七年紀念精鑄錢幣套裝」讓民眾公開認購，一套共7款硬幣，售價為398元；時任金管局發言人曾指，該套紀念幣套裝全球發行量為9.7萬套，「香港則僅佔七萬三千套，極具珍藏價值」。

而該套紀念硬幣的背面圖案各有深意，像是樓主收到的2元硬幣鑄有和合二仙，一持荷花，一捧錦盒，有「和諧好合」之意，亦代表和衷共濟，香港內外一片升平。

網上拍賣平台Carousell上，可找到有人出售整套硬幣。（Carousell網頁截圖）

拍賣平台賣家以幣值5倍出售該系列硬幣

雖然紀念硬幣的幣值與現時流通的7款硬幣相同，但網上「炒價」卻令人震驚。在網上拍賣平台Carousell搜尋「一九九七年紀念精鑄錢幣套裝」，可發現有人出售紀念幣，更有人開價高達650元。不過拆散套裝單獨售賣的硬幣價值就沒有那麼高，網站可見有人以幣值5倍，即10元出售該系列的2元硬幣。

（小紅書、香港金融管理局）